Cantinflas: así se ve hoy la guapa "Susanita", protagonista de "El padrecito"

Mario Moreno "Cantinflas" fue uno de los comediantes más importantes de la industria cinematográfica, pues desde que empezó en la Época de Oro del Cine Mexicano produjo sus propias películas en las que invitó a las actrices más bellas y que buscaban sus primeras oportunidades, como fue el caso de Rosa María Vázquez, quien hizo el personaje de "Susanita", en la cinta de "El padrecito". A casi 60 años del estreno del filme, la estrella aún es recordada a pesar de que desapareció del mundo del entretenimiento, por lo que recientemente se encontró una foto de como luce el día de hoy.

La artista nació el 5 de agosto de 1943, en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, no obstante, hay otras biografías que marcan su llegado al mundo en Tula. Desde muy pequeña se sintió atraída por el espectáculo, así que con tan sólo seis años debutó en la película "Del odio nace el amor", de 1950, protagonizada por Pedro Armendáriz y la actriz estadounidense Paulette Goddard. Sin embargo, se alejó de la pantalla grande, por lo que fue hasta su juventud que retomó sus estudios de actuación en la Academia Cinematográfica de Radio y Televisión de la ANDA.

Rosa María Vázquez comenzó cuando era niña en el Cine de Oro Foto: Pinterest

Rosa María Vázquez triunfó junto a Cantinflas

Después de terminar sus estudios, Rosa María Vázquez Bustamante, nombre completo de la artista, comenzó a trabajar en diferentes películas con papeles pequeños, pero rápidamente fue elegida por Cantinflas para que protagonizara junto con él la cinta "El padrecito" de 1964. El comediante le dio el papel de "Susana", una guapa joven que era hija de "Doña Sara", encarnada Angelines Fernández, quien después sería conocida como "La Bruja del 71" en "El Chavo del 8", y sobrina de "el Padre Damián", el histrión Ángel Garasa.

En la historia Rosa María encantó al público por su interpretación de una joven dulce y benevolente, así como por su inigualable belleza. Su personaje es el único que apoya y anima al "Padre "Sebastián", (Cantinflas), quien llega al pueblo para sustituir a su tío, que ya tiene una edad muy avanzada para estar a cargo de la iglesia. Asimismo, tiene una relación sentimental complicada con "Marcos", interpretado por Rogelio Guerra, el eterno galán del cine mexicano que murió en el olvido.

A pesar de ser su primer protagónico, la estrella de cine no sólo conquistó a los espectadores, sino también a otros productores que la invitaron a participar en proyectos cinematográficos como lo fue "Los Sánchez deben morir", "Amor a ritmo de go go", junto a Javier Solís, "¡Viva Benito Canales!", "Casa de mujeres", "La cigüeña distraída" y "Cuernavaca en primavera". La actriz sumó un total de 36 películas, y a pesar de que su carrera iba en ascenso, la abandonó.

Así luce hoy Rosa María Vázquez, protagonista de "El Padrecito"

Aunque se encontraba en un gran momento de su carrera como actriz de cine y de teatro, en la que era reconocida por su talento y también por su belleza, y ya trabajaba con estrellas consolidadas de la época como Cantinflas, Mauricio Garcés, Dolores del Río y Viruta y Capulina, Rosa María decidió abandonar el séptimo arte después de que se casó con el general José Ortiz Ávila, quien había sido gobernador de Campeche del 16 de septiembre de 1961 al 15 de septiembre de 1967, y con el que formó una familia de tres hijos: José, Ivette y Débora.

A pesar de que dejó su carrera en 1973, aún sigue siendo recordada por los fanáticos del Cine Mexicano, por lo que en redes sociales dedicadas a las estrellas de la industria se pueden encontrar algunas fotos de cómo luce Rosa María Vázquez a los 79 años de edad. Asimismo, se sabe que su esposo murió el 7 de junio del 2002 en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, y que aún vive en ese lugar debido a que tiene empresas en el ramo hotelero.

La actriz está retirada y tiene 79 años de edad Foto: Especial

