Trata de no reírte cuando veas cómo lucía Marc Anthony mucho antes de ser famoso

Marc Anthony, cantautor y actor puertorriqueño-estadounidense, sin dudas es uno de los artistas latinos más queridos en el mundo debido a su carisma sin igual. No obstante la pareja de Nadia Ferreira no siempre tuvo el increíble look de estrella que tiene ahora ya que en sus inicios no contaba con un estilista y en sus primeras presentaciones esto queda muy claro.

El novio de la supermodelo Nadia Ferreira interpreta canciones van desde la salsa, pasando por el bolero, la balada y el pop. Sin embargo el artista inició su trayectoria discográfica en los géneros del hip hop con el dúo “Little Louie & Marc Anthony”. En este dúo logró llegar al N.º 1 de las listas estadounidenses en 1991; fue allí cuando Ralph Mercado lo contrató para su sello “RMM” y lo lanzó cantando salsa.

Es así que Marc Anthony consiguió éxito con la salsa desde su primer sencillo con la canción "Hasta que te conocí" de Juan Gabriel la cual fue N.º 1 en ventas. El prometido de Nadia Ferreira nació en Ciudad de New York aunque es hijo de padres puertorriqueños por lo que tiene le ritmo latino en la sangre y esto se notaba en sus looks.

Los primeros pasos de Marc Anthony

El estilo de los inicios del novio de Nadia Ferreira no es nada similar a su estilo actual ya que Marc Anthony solía llevar el cabello largo, negro y rizado. El artista de 54 años realizaba sus presentaciones en aquélla época en "Sábado sensacional" donde lucía dicha cabellera con lentes ópticos, y una chaqueta oscura.

Fuente: Twitter

Luego de su salto a la fama Marc Anthony jamás volvió a ser visto con el cabello tan largo como en aquél entonces, al parecer su estilista sabe lo que le conviene. No obstante el novio de Nadia Ferreira ha decidido mantener los lentes obscuros y conserva su delgada figura por lo que ha sido apodado incluso como "El flaco de oro".

Fuente: Pinterest

