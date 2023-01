¿Paola Rojas llega a "Hoy"? Galilea Montijo desata sospechas con misterioso deseo

Paola Rojas es una de las conductoras favoritas de la televisión y con su participación en “Netas Divinas” ha logrado alcanzar a un nuevo público; sin embargo, un misterioso deseo de Navidad de Galilea Montijo para su compañera de escena despertó sospechas entre los fans sobre una salida y lo que podría significar su llegada al programa “Hoy”.

Natalia Téllez es otra de las conductoras que también estuvieron en el matutino junto a Andrea Legarreta durante un breve periodo de tiempo, es la simpatía y talento lo que comparte con Paola Rojas y que esta vez le habría abierto las puertas a la también periodista para ser parte de uno de los programas más destacados de la pantalla chica.

Las sospechas comenzaron durante uno de los más recientes episodios de “Netas Divinas”, donde Galilea Montijo externó los deseos que tenía para cada una de sus compañeras y al mencionar a Paola Rojas señaló que le gustaría verla en un “programa de revista” alejada de las noticias, donde ha destacado por sus conocimientos, talento e inigualable belleza.

“Me gustaría verte en un programa, no de noticiero, de revista en la tarde. Te encasillamos como el noticiero, Paola, la inteligente (…) No mucha gente ha descubierto lo deliciosa que puede ser una tarde o noche con Paola divirtiéndonos”, dijo Galilea Montijo y de inmediato la periodista admitió que un proyecto similar se encuentra en puerta, aunque no reveló más detalles: "En eso estoy".

Más de Paola Rojas

Paola Rojas no sólo ha demostrado su habilidad ante las cámaras como periodista en destacados noticieros, también se ha dejado ver en programas con diferentes formatos en donde presume una faceta más relajada y divertida de ella sin dejar de lado el profesionalismo que tanto la caracteriza.

Comprometida, decidida, fuerte y segura de sí misma, es como sus fans definen a Paola Rojas con sus comentarios a través de redes sociales. Aunque no duda en iniciar nuevos proyectos con retos que la lleven a poner a prueba sus conocimientos y aprender cosas nuevas, por lo que su llegada a “Hoy” podría significar un gran paso en su carrera.

Paola Rojas podría dejar "Netas Divinas". Foto: IG @paolarojas

Durante una charla en “Netas Divinas”, Paola Rojas reconoció que dudó en aceptar sumar al equipo del programa, esto por lo complicado que pueden resultar algunos temas: “Por eso yo dudé tanto en entrar, la verdad, o sea, de hecho al principio dije: 'perdónenme, no puedo'. Cuando me lo ofrecieron yo no podía hablar la neta”. Aunque con el tiempo ha logrado formar una sólida amistad con sus compañeras y le ha ayudado en lo personal.

SIGUE LEYENDO:

Paola Rojas enamora en redes con entallado vestido dorado

3 pruebas que confirman que Paola Rojas no supera a Zague

FOTOS: Paola Rojas enamora en redes con entallado vestido negro