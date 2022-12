"Es que no me haces caso": Conductores de Hoy tienen fuerte discusión, así fue el momento

Momentos de tensión se vivieron dentro del programa Hoy después de que dos de los conductores más queridos de la transmisión se enfrascaran en una breve discusión que acaparó todos los reflectores, desatando rumores sobre una posible mala relación entre ellos.

En este 2022, el matutino de Televisa cuenta con un envidiable elenco conformado por grandes figuras como Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl "Negro" Araiza, Paul Stanley, Arath de la Torre, Tania Rincón y Andrea Escalona. Dos de ellos fueron los que tuvieron la fuerte pelea en pleno programa en vivo.

Fue el pasado miércoles 7 de diciembre cuando, en pleno programa en vivo, los conductores se robaron todas las miradas después de tener una breve, pero intensa discusión, generando especulaciones sobre una mala relación entre ellos o al menos así lo dijeron los fans del programa.

Resulta que en el juego de los "Vecinos", el famoso conductor Arath de la Torre estaba dando las indicaciones a los equipos, pero aparentemente su compañera, Galilea Montijo no estaba prestando atención ya que se colocó en otro lugar que no era el suyo.

Después de que en repetidas ocasiones le dijo a Galilea Montijo cuál era su verdadero lugar dentro de la dinámica, Arath de la Torre le "reclamó" que eso ocurrió ya que no le estaba prestando atención. La famosa presentadora hizo como si nada pasara y continuó con el programa.

"Es que no me haces caso, estás chismeando y no me haces caso", fue el reclamo que le hizo Arath de la Torre a la guapa conductora de Televisa.