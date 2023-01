3 pruebas que confirman que Paola Rojas no supera a Zague

Paola Rojas y Zague estuvieron casados por casi una década, pero su matrimonio terminó de manera abrupta, en el 2018, después de que se filtró un video que evidenció infidelidades por parte del comentarista deportivo. Y aunque la relación llegó a su fin en buenos términos, porque tuvieron dos hijos, aún existen algunos temas que no se han cerrado.

El matrimonio se dio en 2009, en una boda que se realizó en las playas del Caribe mexicano. Contó con la presencia de celebridades de la música, el deporte y hasta la política mexicana. Pero lo que sucedió previo al mundial en Rusia, terminó con la historia de amor.

Paola Rojas se casó con Zague en 2009

FOTO: Archivo

1.- A mediados de diciembre, Paola Rojas habló sobre su familia política y las celebraciones que tenían en Año Nuevo. En "Netas Divinas" se sinceró sobre diferentes temas como su divorcio, sus hijos y que estarían juntos en esa fecha tan especial. Recordó que la familia de Zague acostumbra a ir a la playa, se visten de blanco y a las 12:00 de la noche se meten a la orilla del mar. Explicó que es una tradición que recuerda con mucho cariño.

2.- Cuando habla sobre la relación con el exfutbolista, en ocasiones se ve afectada emocionalmente. Incluso, en algunas entrevistas ha roto en llanto. En una plática con Isabel Lascurain, reconoció que no tomó de la mejor forma la ruptura con Zague y que sufrió mucho acoso digital.

"En ese momento me movilizó la responsabilidad, yo tengo que ir a trabajar y no hay pretexto para no hacerlo. Pero creo que hay algo mucho más profundo y es que no tengo por qué sentir vergüenza. Sin embargo, sí sentía mucha vergüenza, mucha vergüenza por muchas razones”, lamentó.

2.- Debido a que tienen dos hijos, la relación con Luis Roberto Alves no se rompió por completo. Por eso, Paola Rojas ha pensado en buscarle una pareja a su exesposo, para que sus hijos estén cerca de una buena persona.

"De preferencia que emprenda un camino con una persona. Si van a convivir con tu descendencia, que sea con una persona buena. No sé si estoy muy loca, pero digo fulanita, que es mi amiga y que es tan buena estaría tan bien. Por ejemplo, una vecina que conozco bien, estaría muy bien de segunda administración", dijo.

¿Paola Rojas ya superó a Zague?

FOTO: Archivo

