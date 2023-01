Paola Rojas conquista la red con coqueto bikini rosa

Vaya sorpresa que se llevaron los fans de Paola Rojas horas antes de la llegada del 2023, pues para despedir el año presumió su belleza en un coqueto bikini rosa con el que se robó todas las miradas y causó sensación en Instagram, donde sus fans no dudaron en llenarla de halagos, en especial por un look que pocas veces presume. Cabe recordar que la guapa periodista no sólo destaca en el medio por su talento y carisma, sino también por ser una de las famosas mejor vestidas y cuyos outfits siempre dan de qué hablar.

Ahora, la también conductora de "Netas Divinas" confirmó que la playa siempre será un destino perfecto para pasar Año Nuevo y en especial para alejarse temporalmente del intenso frío invernal que arrasa en la ciudad. "Soltar para poder abrazar lo nuevo.

Adiós 2022. Gracias", fue el mensaje con el que Paola Rojas acompañó su sesión de fotos en bikini y posando desde la hamaca para disfrutar los rayos del sol.

En su look destaca un traje de baño de dos piezas en rosa con el que la famosa presumió toda su belleza y causó sensación en la red, ya que apostó por el corte clásico con un top triangular y un par de bragas de tiro bajo ideales para presumir un abdomen de acero como el de la conductora y conseguir un bronceado perfecto. En el diseño también se aprecia un estampado floral que ayuda a que el color se vea en diferentes tonos hasta conseguir una imagen muy elegante y juvenil.

Así conquistó la red. (Foto: IG @paolarojas)

En su icónica sesión de fotos con la que Paola Rojas conquistó a muchos de sus fans se le ve disfrutando no sólo disfrutando de las maravillas de Quintana Roo, estado en el que se encuentra de vacaciones con motivo de Año Nuevo, sino también de un momento de descanso bajo los rayos solares y una poca de sombra gracias a las palmeras del lugar. Claro que todo esto aparentemente lo hizo después de nadar en el lugar, ya que en su look también salta a la vista una melena completamente mojada.

Aunque el estilo de las fotos es muy similar, en una más la bella de 46 años también deslumbró con su belleza al compartir una selfie al natural al posar sin una sola gota de maquillaje y en esta ocasión impuso moda con un coqueto escote tipo strapless para dejar la parte superior del cuerpo al descubierto, un truco perfecto para el destino en el que le dio la bienvenida al 2023.

Por su parte, sus seguidores de Instagram no dudaron en llenarla de elogios al resaltar su belleza, para desearle un excelente año o para mostrar su sorpresa ante un look con el que pocas veces Paola Rojas presume su figura. "Envidiablemente hermosa", "me encantas", "bella", "feliz año nuevo" y "eres un monumento a la clase y la belleza" son algunos de los mensajes que se leen en su publicación.

La conductora presumió su belleza. (Foto: IG @paolarojas)

SIGUE LEYENDO

Sofía Castro impone moda con impactante escote en vestido negro para recibir el 2023

Michelle Salas enseña a usar blusas "cuello de tortuga" en invierno sin perder el estilo

Ella es Paula Pezone, la artista que roba corazones en las redes con su voz

Mariazel: 3 outfits negros con los que la bella conductora paralizó la red