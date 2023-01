Maya Nazor enciende la red con atrevido baile y al mostrar su figura

Coqueta y con un estilo casual, fue como se dejó ver Maya Nazor en uno de sus últimos videos en sus cuentas oficiales, en donde encendió la red al mostrar un atrevido baile, con el que además de dejar ver sus habilidades, también presumió su espectacular figura. Con este clip, la ex novia de Santa Fe Klan consintió a sus millones de seguidores y comprobó que continuará subiendo este tipo de contenido a sus plataformas digitales.

Hace unos días, la ex pareja del rapero compartió en su cuenta de TikTok un video en el que se unió a uno de los "trends" que están conquistando la plataforma. La influencer, de 23 años, lo hizo para agradecer a sus más de 6.8 millones de seguidores en esta plataforma su apoyo a lo largo del 2022, pues hay que recordar que a pesar de que acaba de anunciar su separación de Ángel Quezada, nombre real del cantante de "Así Soy", sigue siendo muy popular y tiene el cariño de la gente.

"Gracias por estar conmigo este año lxs amo!", fue la frase que utilizó Maya para dar a conocer su gratitud a sus admiradores, quienes contestaron a la muestra de cariño con muchos mensajes como "estoy muy orgullosa de ti @nazormaya lo mejor que me a dado 2022", "Feliz año hermosa", "hola Maya, te queremos" y "obvio no te dejaremos sola desde lejos te apoyamos", entre muchos otros comentarios en los que también le aseguran que es una de las celebridades más hermosas de las redes sociales.

Maya Nazor presume su figura

La creadora de contenido, que se dio a conocer por su relación con el rapero, también aprovechó este pequeño clip para dar cátedra de estilo, pues aunque usó un look muy casual de pantalón y top, Nazor presumió su curvilínea y esbelta figura, la cual ha recuperado después de convertirse en mamá de Luka, su hijo con Santa Fe Klan que tiene alrededor de 6 meses. La joven ha dejado claro que seguirá luciendo las prendas más reveladoras, con las que pueda destacar su silueta que es tan admirada por sus fanáticos.

En el video aparece Maya Nazor en lo que parece ser una de las habitaciones de su casa luciendo un pantalón de tiro bajo, el cual le permite resaltar sus caderas; esta pieza la combinó con un top strapless de color blanco con el que dejó al descubierto su vientre plano. Con este look, la influencer volvió a sorprender a sus admiradores, pues a unos meses de haberse convertido en madre sigue viéndose como antes de su embarazo, y todo esto es gracias a su secreto para recuperar su mini cintura.

Maya Nwzor recuperó su figura a unos meses de convertirse en mamá IG @nazormaya

Maya Nazor ya era conocida en redes sociales, sin embargo, su popularidad creció cuando comenzó a salir con Ángel, por eso las críticas no se hicieron esperar cuando hizo público que ya no tiene una relación con el rapero. La joven ha hecho algunos en vivos en donde aclaró que está en buenos términos con Santa Fe Klan, por lo que han pedido que paren los ataques en su contra, ya que la gente no sabe lo que en realidad sucedió en su noviazgo.

SIGUE LEYENDO:

Santa Fe Klan publicó un romántico mensaje en el Instagram de su ex Maya Nazor: “Es lo mejor que me ha pasado”

Santa Fe Klan: esta es la millonaria cantidad que pide Maya Nazor al rapero para la manutención de su bebé Luka