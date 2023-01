Santa Fe Klan publicó un romántico mensaje en el Instagram de su ex Maya Nazor: “Es lo mejor que me ha pasado”

El 2022 fue uno de los mejores años para Santa Fe Klan pero, aunque parecía que terminaría con el éxito que desarrolló durante todos los meses, fue en diciembre cuando se dio a conocer una triste noticia, Maya Nazor quien fuera la pareja de la estrella musical y madre de su hijo anunció que ya no estaba en una relación romántica con el rapero.

Miles de personas no podían creer lo que estaba pasando, pues aparentaban ser una de las parejas más enamoradas del espectáculo, Maya Nazor fue quien en una transmisión en vivo en su perfil de Instagram fue la que pidió respeto para ella y los involucrados, ya que manifestó que siempre estaría muy contenta de haber formado una familia con el originario de Guanajuato.

Ante estas revelaciones, los jóvenes han seguido con su vida y ya no aparecen en las publicaciones de redes sociales, pero siguen al pendiente de lo que comparten, para muestra la reciente fotografía que está en el perfil de Instagram de la influencer en la que aparece con el bebé de ambos a quien nombraron Luka.

“Sin duda eres y siempre serás lo mejor que me pasó este 2022”, escribió la estrella de Internet en la publicación a lo que Santa Fe Klan le contestó “A mí también es lo mejor que me ha pasado”.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el que decidieron separarse, pero se especulan diversas cosas como infidelidades y también se dice que Maya quiso “colgarse” de la fama de su entonces pareja, también mencionan que la joven pide más de 200 mil pesos de pensión alimenticia.

Mientras que hay varios fanáticos que siguen con la idea de que solo se están tomando un tiempo y que muy pronto volverán a ser la pareja de siempre, pues menciona que Santa Fe Klan aún sigue enamorado de Maya Nazor y por eso le escribió el tema “Separaos” que recientemente salió a la luz y en el que dice que aún tienen sentimientos y esperanza en la relación.

Nuestro amor llegó a su final

Yo que pensaba que nada iba mal

¿Cuál fue la razón? Yo me pregunto cuál

¿Cuál, cuál, cuál será?

Me muero de frío

Porque tú no estás conmigo

Ahí no, Dios mío

La soledad de testigo

Me muero de frío

Porque tú no estás conmigo

Ahí no, Dios mío

La soledad de testigo

No entiendo que nos a pasao

Si yo sigo enamorao

Pero estamos separaos

Separaos"