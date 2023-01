FOTO | Mariana Botas presume su figura con ajustado vestido de cuero y pronunciado escote

Las fiestas decembrinas fueron el pretexto perfecto para que celebridades presumieran su figura con elegantes y reveladores atuendos, este fue el caso de la actriz Mariana Botas que para Año Nuevo optó por un arriesgado look con un ajustado vestido de cuero en color negro y pronunciado escote que le ganó una lluvia de halagos.

La actriz de “Una familia de diez” posee una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo, pues ha participado desde pequeña en importantes proyectos ganando así el corazón del público con su talento y simpatía. Ahora ha dejado atrás la faceta tierna para mostrar su lado más arriesgado con elegantes atuendos que no dejan de lado la sensualidad que la caracteriza.

Mariana Botas presume su figura con vestido de cuero. Foto: IG @marianabotasl

El primer cambio que realizó fue en su cabellera y dejó atrás el castaño para brindar a su estilo un toque más tentador como pelirroja que la hace lucir más radiante que nunca. A esto se suma su inigualable estilo al que no duda en añadir toques románticos y llenos de color, pues muestran su lado divertido que la mantiene entre las actrices favoritas de la farándula.

Esta vez hizo honor a su sensual estilo y para celebrar Año Nuevo optó por un ajustado vestido de cuero en color negro con mangas largas, así como una abertura en la pierna y un pronunciado escote hasta el abdomen con el que dejó poco a la imaginación. Lo combinó con unas zapatillas plateadas que aportaron el toque brillante a su glamuroso atuendo.

Secreto de Mariana Botas

La actriz, de 32 años, se suma a las celebridades que luchan contra el body shaming y ha compartido importantes mensajes a través de redes sociales relacionados con el amor propio; sin embargo, no ha evitado ser cuestionada sobre el secreto para lograr su escultural figura.

Como ocurrió con la fotografía que compartió en su cuenta de Instagram en la que se le puede ver con el vestido de cuero, pues una de sus fanáticas la cuestionó sobre su secreto para "adelgazar". Al respecto, la actriz no dudó en responder a las críticas, con las que algunos internautas aseguran que se sometió a una cirugía y dejó claro cuál es su mayor consejo.

“No, no me operé, sólo me quite los cachetes y la papada”, respondió a las críticas para después enfocarse en quien le pidió tips: “La verdad es que me he aplicado con la alimentación y el ejercicio, no es fácil pero jamás imposible. Yo te recomiendo ir con un nutriólogo para que te oriente”.

