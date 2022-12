FOTO | El sensual mini vestido de satín con el que Mariana Botas sacude las redes

Cuando se trata de moda y estilo es imposible dejar de mencionar a Mariana Botas, cuyos atuendos la han convertido en inspiración para sus fans a través de redes sociales donde comparte cada uno de sus looks y Navidad no ha sido la excepción. La actriz ha mostrado una faceta más arriesgada y sexy tras un radical cambio de look con el que ahora luce más hermosa que nunca en pelirroja.

La actriz, de 32 años, goza de una larga trayectoria en el mundo del espectáculo y desde pequeña ha demostrado su talento tanto en teatro como en televisión con telenovelas como "Serafín" y, entre los más recientes, la serie "Una familia de diez" donde comparte créditos con Daniela Luján y Jessica Segura con quienes tiene una gran amistad que las llevó a crear un exitoso programa en YouTube llamado "Envinadas".

Mariana Botas con elegante vestido de satín. Foto: IG @marianabotasl

Es su talento y simpatía ante las cámaras lo que la ha llevado a ganar popularidad en redes sociales, en donde sus fans no dudan en llenarla de halagos gracias a sus fotografías en las que presume su envidiable figura. Además, se mantiene cercana a ellos al relatar episodios de su vida que pocos conocían y con los que demuestra que lo bella que es tanto fuera de los reflectores como ante éstos.

La actriz también se ha dejado ver como una gran fanática de la moda y se suma a las mejores tendencias con atuendos perfectos para cada temporada, aunque no duda en añadir su toque como sucedió con el más reciente mini vestido de satín en color verde ideal para las fiestas decembrinas. Una prenda para la que no ocupó más que su hermosa cabellera pelirroja para acompañarlo y un maquillaje en los mimos tonos.

Looks navideños de Mariana Botas

La temporada navideña es una de las favoritas de las celebridades, pues les permite mostrar sus mejores atuendos y la versatilidad de algunas prendas con las que se puede ir de lo elegante a lo casual sin dejar de lado la sensualidad que les permite mostrar su lado más arriesgado y espectacular figura.

Mariana Botas con elegante vestido de transparencias. Foto: IG @marianabotasl

Algo que sabe a la perfección Mariana Botas, pues toma el rojo, verde, blanco y negro -colores favoritos de la temprada- y los hace suyos con reveladoras prendas a las que añade brillo para el toque de glamour que implica en Navidad. Aunque no deja de lado su faceta romántica y tierna con atuendos en tonos rosas.

Las prendas de tartán son un clásico de las fiestas decembrinas y transmiten elegancia sin importar cómo es que se lucen. Este diseño y tipo de tela es parte de la realeza y lleva consigo tradición e historia, en esta ocasión la actriz lo llevó con un estilo relajado al combinarlo con botas de plataforma y un cinturón para delinear a la perfección su figura.

Mariana Botas con vestido de tartán. Foto: IG @marianabotasl

