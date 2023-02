Maxine Woodside le contesta en video a Ana María Alvarado y dice que "sigue teniendo su lugar en Todo para la Mujer"

Horas después de que Ana María Alvarado publicó un video donde informó que Maxine Woodside la había despedido del programa "Todo para la mujer", ésta le respondió a través de un video y un comunicado desde su cuenta de Instagram. La periodista, aseguró entre lágrimas que su compañera ya hasta la ignoraba entre cortes comerciales, seña de que "ya no la querían" ahí.

"Me acabo de enterar, por las redes de Anita Alvarado, que yo la corrí del programa. Es completamente falso. Yo no la corrí del programa, nadie corrió a Anita del programa. Anita sigue teniendo su lugar en Todo para la mujer y ahí la esperamos el próximo martes y mañana más detalles en el programa", mencionó tras despedirse de sus seguidores.

En la misiva Maxine Woodside señaló que existen una serie de imprecisiones en los dichos de Ana María Alvarado y su "supuesto despido". Al igual que en la grabación, de pocos segundos de duración, reiteró que su lugar continúa en la mesa del programa el día mencionado, por lo que la estarán esperando. Por desgracia para ella la reacción de los usuarios no fue la mejor dejando claro que están de lado de la también conductora de "Sale el Sol".

Comunicado de Maxine Woodside (Foto: IG @maxwoodside)

¿Qué fue lo que dijo Ana María Alvarado?

Con un gesto de preocupación y nerviosismo, Ana María Alvarado hizo un video desde su automóvil para comunicar que Maxine Woodside había tomado la decisión de despedirla del programa "Todo para la mujer". Esto a pesar de sus 32 años de trabajo ininterrumpido y por el que prácticamente apostó todo su esfuerzo, pues rechazó varias ofertas que se le presentaron en el camino.

"Cuando llegas a un programa y veo que Maxine me voltea la cara, que a duras penas me voltea a ver. En los cortes comerciales se voltea definitivamente para hablar tan solo con Shanik, pues uno se da cuenta y es obvio 'ya no me quieren aquí'. Entonces pierdo mi trabajo, mi proyecto de vida, que me costará mucho trabajo reubicarme...", mencionó la periodista de espectáculos.

En la grabación, donde no pudo evitar romper en llanto, afirmó que no se trata de dinero por lo que se siente mal, sino por todo el trabajo y lo que había construido con cariño y con amor durante tanto tiempo; no creyó justo haber tenido un final como lo tuvo. "La verdad siempre fui muy cumplida, profesional, atenta a todas mis labores a donde me mandaban, viajes, entrevistas, eventos. Siempre lo cumplí al 100 por ciento", aseguró.

¿El principio del fin?

Ana María Alvarado ya había notificado que en el programa habría cambios y que se esperaban para noviembre del 2022; sin embargo, estos llegaron en diciembre, mes que consideró como muy complicado debido a que su participación se redujo de 5 día a sólo uno. Al igual que en esta ocasión, lo dio a conocer en sus redes sociales. Esto provocó que los internautas increparan a Maxine Woodside, quien aseveró que todo se trataba de un tema de presupuesto y que la misma conductora así lo había decidido.

Aclaración de Maxine Woodside ante los rumores sobre Ana María Alvarado (Foto: TW @maxwoodside)

Apenas se viralizó la respuesta de "La reina de la radio", Alvarado aclaró a través de su canal de YouTube que ella no había tomado ninguna decisión y que todo se lo dieron a conocer a través de mensajes, sin darle la oportunidad de entrar en negociaciones. De igual forma, mencionó que tenía pruebas de ello.

