Esta sería la prueba que confirma la mala relación del hijo menor de Piqué y Shakira que detesta a Clara Chía

Gerard Piqué y Shakira son los protagonistas de una de las separaciones más polémicas de los últimos tiempos. El ex futbolista y la cantante colombiana han transformado su ruptura en la más pública y a ello se suma la canción “BZRP Music Sessions 53” que terminó por detonarlo todo.

Las repercusiones del hit no solo despertaron voces a favor y en contra de la ex pareja, sino que la nueva novia del dueño de Kosmos también recibió lo suyo. Clara Chía Martí no pudo despegarse de la polémica y recién han pasado algunos días desde que volvió a mostrarse junto a Piqué, luego de haberse refugiado en la casa de sus padres.

Shakira y Gerard Piqué por su parte, continúan con sus labores de padres y, cada uno por su lado, comparten tiempo junto a sus hijos Sasha y Milan. Al respecto, algunos internautas se preocupaban por la salud mental de los niños tras la salida de “BZRP Music Sessions 53” y la exposición mediática de la separación de sus padres.

La prueba sobre la mala relación de Sasha y Clara Chía Martí

Ya con Clara Chía Martí de regreso a los brazos de Piqué, los niños también comparten tiempo con ella. Y eso es lo que ahora ha movilizado nuevamente a la opinión pública que entiende que uno de los hijos de Piqué y la barranquillera no se lleva para nada bien con Clara Chía Martí.

En los eventos a los que Gerard Piqué ha asistido, con su nueva novia y sus hijos, se puede ver al menor, Sasha, con pocas ganas de sonreír y hasta incómodo de compartir el mismo espacio con Clara. Esta prueba confirmaría que el niño la odia y que “claramente” no está de acuerdo con la historia de amor de su padre y ella.

Por otro lado, algunos medios del espectáculo han hecho referencia a un episodio en el que el niño de 10 años tuvo que ser convencido por Piqué, tras una hora de charla, para que aceptara ingresar a la casa de sus abuelos. Esta es una nueva señal de que algo no anda bien y el pequeño Sasha no repara en hacérselos saber.

