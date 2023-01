Luis Arrieta se permitió ser sensible en “Infelices para siempre”

Luis Arrieta ve a las mujeres como seres superiores porque pueden explotar todas sus emociones, especialmente la vulnerabilidad, un sentimiento que cree que poco experimentan los hombres, por eso le gustó ser parte del elenco de la película “Infelices para siempre”, donde interpreta a un gerente conectado con su interior, ya que el personaje originalmente sería femenino, de última hora cambió a masculino, pero manteniendo esa hipersensibilidad, lo que le permitió experimentar esas emociones.

“Pienso que somos igual de sensibles que las mujeres, pero la sociedad no nos permite manifestarlo. Siento esa sensibilidad y la frenó mucho en la vida, porque nos han enseñado que los hombres tenemos que ser rudos, y aquí pude quitarme esas defensas y hábitos aprendidos, y dejarme ir a la hora de crear”, contó el actor.

Además Arrieta está por estrenar la serie “Horario estelar” en Star+ Foto: Especial

Reconoció que como actor, le es más fácil indagar en sus emociones, pero la misma sociedad lo limita en el día a día a manifestarlas: “de pronto nos pide ser eficientes y productivos, pero quejarte por tener un mal día no está permitido. Entonces batallo en esa pelea constante, de ser vulnerable y sobrevivir en esta sociedad”.

Interpreta a Ignacio, un hombre frustrado por no poder realizar sus sueños

Arrieta interpreta al gerente “Ignacio”, un hombre frustrado por no poder realizar sus sueños de viajar por el mundo, él es testigo del conflicto de los protagonistas “María José” y “Alfredo”, a los que dan vida Consuelo Duval y Adrián Uribe, con quienes disfrutó mucho trabajar.

“Les aprendí mucho y me encantó que siguen siendo pasionales y generosos con su trabajo, no dan por hecho que sean tan exitosos y mediáticos. La cinta la hicimos hace cinco años, pero siempre dejaron claro en el set todos estábamos al mismo nivel, no son sangrones, fue increíble trabajar con ellos”, recordó.

Además de este proyecto, Arrieta está por estrenar la serie “Horario estelar” en Star+, protagonizada por Oscar Jaenada y que habla del mundo del periodismo, los medios y la corrupción del país.

DME