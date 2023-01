La tiktoker Barbie Núñez presume curvas al estilo Kim Kardashian con pegado vestido negro

Barbie Núnez se ha vuelto una de las tiktokers más seguidas tiene 6.9 millones de seguidores y más de 351 millones de me gusta en su perfil y no es casualidad, pues con su carisma y belleza deja a todos con la boca abierta. En esta ocasión se volvió viral luego de que sus fans recordaron cuando usó el famoso vestido de Skims, la marca de Kim Kardashian.

Siempre luce hermosa. Foto: Especial.

La joven de 25 años suele hacer clips de todo tipo, ya sea de humor, presumiendo sus atuendos, cuenta historias y hasta hace cosplay. Tiene casi tres años creando contenido para TikTok y desde sus inicios ha sido tendencia.

Luce espectacular

Bárbara, quien tiene 25 años, pues nació el 19 de abril de 1997 en la ciudad de Monterrey, presumió su cuerpazó con el atuendo negro, “adivienen qué llegó en la paquería hoy… Es el famoso vestido de Kim Kardashian, bueno, no el de ella, el que vende… Pues sí me queda y me siento de París… Está muy chido, buena compra”.

Como era de esperarse, su publicación fue todo un éxito, a la fecha tiene más de 650 mil me gusta, más de 30 mil guarados y mil comentarios, entre los que hubo muchos halagos para la regiomontana.

Siempre se vuelve tendencia

Recientemente también se volvió viral luego de que compartió una imagen en la que se ve preciosa en Instagram , donde tiene 1.4 millones de seguidores; dejó a todos con la boca abierta con una falda de cuero y un top rojo.

Siempre le llueven halagos. Foto: Especial.

También tiene varias fotografías en bikini, una de sus prendas favoritas, pues le quedan muy bien y puede hacer alarde de sus piernas. Pero no sólo es una influencer, pues como buena norteña tiene su propio negocio y actualmente, Barbie Núñez cuenta con su propia línea de ropa.

