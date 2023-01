Pancho Barraza no perdía el tiempo confiesa que tiene 10 hijos y su secreto para estar más vigoroso a sus 62 años

“Leyenda en vida” es el nombre de la gira 2023 de Pancho Barraza, el originario de Sinaloa está preparado para llevar lo mejor de su repertorio a escenarios de México y Estados Unidos, la estrella grupera recientemente declaró que a sus casi 62 años (17 de junio) se encuentra más fuerte física y emocionalmente.

En una entrevista para el portal especializado “Soy Grupero”, Pancho hizo énfasis en que mentaliza todos sus días para lograr los objetivos que desea tanto en el trabajo como en su vida personal, destacó que sigue un régimen establecido en dieta saludable y ejercicio que lo mantienen vigoroso.

Pancho Barraza mencionó que siempre quiso ser alguien grande y con la música lo ha logrado, ahora para alcanzar todos los sueños que aún no cumple cuida su salud y desde hace 14 años se realiza estudios para prevenir cualquier enfermedad que pueda afectar su vida, también añadió que algo que pocos saben es que tiene 10 hijos y 14 nietos.

“Si me llegaran a preguntar por qué lo hago creo que no tendría una respuesta exacta o certera, lo cierto que qué bueno que un día entre a ese gym ubicado sobre la zona dorada de Mazatlán recuerdo que hacían apuestas a escondidas mías a qué no duraría una semana, recuerdo que el entrenador las primeras semanas me buscaba a loco (terminamos siendo muy buenos amigos ) en si me hice muchísimos amigos en el gym y si me cuestionaran por qué lo hago no sabría dar una respuesta exacta pero estoy contento con los resultados”, escribió Pancho Barraza junto a una fotografía disponible en sus cuentas oficiales en la que muestra su fuerza.