Galilea Montijo enseña de más desde el programa Hoy, así retó a la censura

Una vez más, la guapa conductora de televisión, Galilea Montijo se convirtió en la sensación en redes sociales después de compartir una fotografía en su perfil en Instagram en la que presumió la envidiable figura que mantiene a sus 49 años de edad.

Ante sus más de 10 millones de seguidores, la estrella del "programa Hoy" demostró que tiene uno de los cuerpazos más espectaculares en la pantalla chica al lucir increíble con un look, uno de los más arriesgados que ha modelado a lo largo de su exitosa carrera.

Foto: Especial

Galilea Montijo y su foto con la que retó la censura

Además de brillar como conductora de televisión, Galilea Montijo también es una amante de la moda y así lo demuestra con cada uno de los outfits con lo que se presenta en las transmisiones del matutino más visto en nuestro país. El que usó este martes no fue la excepción.

Resulta que la también colaboradora de "Netas Divinas" dejó más que claro que la moda forma parte de su día a día al lucir de manera única con un look que la coronó como la reina del matutino de Televisa o al menos así se lo hicieron saber los miles de comentarios que recibió.

Fue este martes 25 de enero cuando Galilea Montijo paralizó las redes sociales después de subir una imagen modelando un hermoso look en color negro. Para dejar al descubierto su gran cuerpazo, la conductora se desabrochó una parte de su camisa, robando miles de suspiros.

Como era de esperarse, la publicación de la famosa nacida en Jalisco no pasó desapercibida para nadie alcanzando, hasta el momento, más de tres mil me gusta y recibiendo cientos de comentarios, los cuales en su gran mayoría destacan lo bien que luce con ese tipo de looks.

Foto: Instagram/@galileamontijo

Galilea Montijo y su legado en TV

Galilea Montijo se ha consolidado como una de las grandes figuras del entretenimiento gracias al excelente trabajo que ha realizado como conductora del "programa Hoy", lugar con el que comparte conducción con Andrea Legarreta y Raúl "Negro" Araiza.

En 2022, la tapatía tuvo uno de sus años más exitosos después de ser confirmada como conductora de "Netas Divinas" y como investigadora de la nueva temporada del reality show "¿Quién es la máscara?"

SIGUE LEYENDO

Conductor de VLA fue rechazado por Belinda, así lo exhibieron sus compañeros: "Ni te contestó"

El Hotel de los Famosos: esto es todo lo que se sabe del nuevo reality de Televisa