Polo Polo: ¿Quién fue el comediante que murió a los 78 años?

El mundo de la comedia mexicana se encuentra de luto tras el lamentable fallecimiento de Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, y que por más de 40 años llenó de risas con sus mejores chistes, frases con doble sentido y hasta albures con una larga lista de personajes que ahora quedarán en el recuerdo. Aunque hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, las redes sociales se han llenado de mensajes para recordarlo.

La tarde de este lunes se confirmó la muerte del comediante que primero forjó a su público más leal en establecimientos de León, Guanajuato, y más tarde su popularidad y habilidad humorística lo llevó a la televisión en programas como el "Show de Polo Polo", pero también a debutar como actor en películas como "Investigador privado... muy privado", "Sólo para adúlteros" o "La lechería de Zacarías". Y tras su deceso hay mucho qué recordar sobre el legado e historia del humorista.

De acuerdo con Paty Chapoy, Polo Polo falleció a las 05:15 horas de la mañana de este lunes 23 de enero de 2023 y aunque su legado nunca va a quedar en el olvido, muchos ya recuerdan sus inicios frente a los micrófonos y haciéndose fama de su humor pícaro es que lo hacía por amor al arte y sin recibir un salario fijo, pero esto lo llevó a que en 1976 se convirtiera en la sensación del Keops Nightclub con un espectáculo único en el que cada noche confirmaba su talento como comediante. Por supuesto, todo esto solo abrió las puertas para que de los escenarios conquistara la televisión en programas como "La escuelita VIP" y a que se grabaran varios volúmenes de sus shows.

¿Pero quién fue Polo Polo?

Leopoldo Roberto García Peláez Benítez nació el 9 de marzo de 1944 en León, Guanajuato, y antes de descubrir que su habilidad estaba en la comedia stand-up tuvo una infancia y juventud muy arraigada a las raíces no sólo de su estado, sino también de su familia. Pues se sabe que también trabajó para la industria de los zapatos (de donde aprendió el argot mexicano) hasta que poco a poco esas presentaciones sin remuneración económica lo llevaron a convertirse en uno de los personajes más queridos y emblemáticos de México, razón por la cual hoy todos lloran su lamentable fallecimiento a los 78 años de edad.

Aunque fueron muchos los lugares en los que su humor hizo llorar de la risa a millones de personas, tanto nacionales como extranjeras, uno de los recitos más importantes en los que ofreció su stand-up fue en el Crown Hall del Hotel Crowne Plaza y posterior a ello la fama que se aleja de otros comediantes que por medio de chistes hacen referencia a eventos políticos o críticas sociales, en cambio sólo usó el lenguaje obsceno, sexual y popular con albures para construir a Polo Polo.

Tocar guitarra era una de sus pasiones. (Foto: IG @polopolooficial)

Si bien es cierto que actualmente se le recuerda por algunas apariciones en programas de televisión de la mano del también comediante Jorge Ortiz de Pinedo y una larga lista de celebridades como Lorena Herrera, Luz Elena González, Jorge Muñiz, Galilea Montijo y otros referentes de la cultura mexicana como Xavier López Chabelo. No se puede recordar su trayectoria como humorista sin mencionar su discografía, en donde grabó "El viaje a España" con el que batió récords en ventas.

Y tal y como mencionábamos, su fama no era exclusiva de México, ya que en otras partes del mundo también llevó su humor negro para sacarles carcajadas a personas con todo tipo de nacionalidades. Uno de los momentos más recordados fue cuando en 1988 se presentó en el Chache Super Club de Hollywood en donde el recibimiento fue digno de una celebridad mexicana. De acuerdo con diversas fuentes, Polo Polo mantuvo el teatro lleno en las 10 fechas en la que se presentó.

Mientras que en México, recintos como el teatro Blanquita o el San Rafael también tuvieron el honor de contar con sus shows, mismos que más tarde llevó a programas como "Con Ganas", "La escuelita VIP" y a participaciones especiales como invitado en otros programas icónicos de la televisión mexicana como es el caso de "Otro Rollo" con Adal Ramones.

Todo México lamenta el fallecimiento del comediante. (Foto: IG)

En lo que respecta a su vida privada, para nadie es secreto que tuvo tres matrimonios, fruto de los cuales tuvo dos hijos Adriana y Paul, pero sin duda uno de los más recordados es el que mantuvo con Martha Zendejas quien le robó el corazón mientras se realizaba un corte de cabello y con quien finalmente llegó al altar en el 2010. Cabe recordar que hace unos años el romance terminó y se separaron en medio de especulaciones de la supuesta desaparición del comediante y hasta un posible caso de secuestro.

Al hablar de la vida de Polo Polo sus últimos años con vida también cobran mucha relevancia, ya que tal y como confirmó su hijo, Paul García Peláez, desde hace un tiempo el comediante de 78 años luchaba contra una demencia vascular que, de acuerdo con Mayo Clinc, "describe problemas con el razonamiento, la planificación, el juicio, la memoria y otros procesos mentales provocados por el daño cerebral a causa de la disminución del flujo sanguíneo al cerebro".

"Siempre arropado por la familia, mi hermana siempre estuvo al pendiente de él; cumplieron lo que él siempre quiso, nunca quiso entrar a una institución y quería que siempre lo cuidáramos nosotros", dijo su hijo en el programa de Ventaneando.

Finalmente y pese a la picardía con la que todo México conocía a Polo Polo, su hijo también resaltó que él no dejaba de ser un personaje y que en la intimidad era completamente contrario al hombre que soltaba albures y chistes obscenos a su público. En cambio, lo describe no como una persona seria, sino "agradable, que no decía muchas groserías; eso era algo que usaba para su show".

SIGUE LEYENDO

Polo Polo: ¿de qué murió el comediante?

VIDEO | Polo Polo: este es el mejor chiste contado por el comediante

VIDEO | Las emotivas palabras que dedicó Teo González a Polo Polo previo a la muerte del comediante