En "Venga la Alegría" dos de sus conductores no tienen la mejor química y fue "evidente"

Los cambios en "Venga la Alegría" han generado gran controversia y mientras queridos conductores se despiden entre lágrimas causando molestia en el público, otros celebran su regreso triunfal luego de una larga ausencia. Así ocurrió este lunes 23 de enero con Mauricio Barcelata que se vuelve al matutino luego de casi 10 años, aunque se reveló que esto no sería del agrado para uno de los presentadores.

Tras el éxito de "Guerreros 2020", en el que compartió cámaras con Tania Rincón -también exconductora del matutino-, Barcelata se suma a la televisora del Ajusco como parte de los cambios que incluyeron la salida de William Valdés, Roger González, Ismael Zhu Chino, Gaby Ramírez, Aristeo Cázares, Rafael Serdán y "La Bebeshita", en la edición del fin de semana.

Surge rivalidad en "Venga la Alegría". Foto: IG @vengalaalegria

"Gracias por recibirme, gracias a televisión Azteca por darme esta llamada. Yo estoy dispuesto a integrarme a este equipo que está también hecho y formado, muy unido. Lo que necesiten, sea lo que sea, aquí estoy. A todos ustedes, gracias por recibirme una vez más en sus hogares", dijo Mauricio Barcelata y pidió a los haters una oportunidad para integrarse a la terna de conductores.

Aunque no todo fue felicidad para Barcelata en su llegada a "Venga la Alegría" pues, de acuerdo con el periodista de espectáculos Alex Kaffie en su columna de El Heraldo de México, la tensión en el programa creció con la presencia del conductor debido a la rivalidad que existe entre él y Sergio Sepúlveda tras sus fuertes declaraciones en las que dejó ver que no tienen una buena relación.

"Me da pena y lástima"

Fue en junio de 2020, mientras realizaban la promoción del reality show “Guerreros” junto a Tania Rincón, que Mauricio Barcelata realizó fuertes declaraciones en las que incluyó a productores de la televisora del Ajusco al ser cuestionado sobre aquellos a quienes “no soporta”.

Durante la dinámica “¿Dónde quedó la bolita?” del programa “Hoy”, Paul Stanley resultó victorioso y lanzó la pregunta a Barcelata, quien no titubeó al hablar al respecto: “Ya se quién, mira, se llama Roberto y se apellida Romagnoli. Me su, su, me surrr”.

Pero las explosivas declaraciones del conductor no se detuvieron, pues mencionó a una segunda persona: “No lo odio, me da pena y lástima. Es mexicano, tiene una imagen en un programa donde yo…”. Aunque no dijo nombres, los internautas de inmediato dedujeron que se trataba de Sergio Sepúlveda, por ello, se vivieron momentos de tensión en su regreso a “Venga la Alegría”.

