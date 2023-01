VIDEO | Ignacio López Tarso comenta sobre Gloria Trevi y lanza polémico dicho a sus 98 años: "Está muy buena"

Participará en la serie de Gloria Trevi Cuartoscuro

Desde los foros de Televisa y otras locaciones de México se graba la serie en la que desarrollarán la vida de Gloria Trevi, algunos de los detalles que se conocen es que la encargada de producir la historia es Carla Estrada, una de las mujeres más importantes dentro de la televisión mexicana, además del presunto nombre del proyecto que será: “Ellas soy yo”.

En lo que respecta al estreno se tiene previsto que sea a partir de agosto del 2023, mientras que los actores que formarán parte de los capítulos y que encarnarán a Gloria Trevi y de las personas relacionadas con su entorno ya se han dado a conocer algunos entre ellos; Regina Villaverde como la protagonista (Gloria Trevi), Jorge Poza como César Augusto (Sergio Andrade), además de otros nombres como Lessy Hernández Majo Edgar, Pamela Vargas, Paulina Maya e Ivanna Benítez están en el reparto.

Otro de los participantes es Ignacio López Tarzo, el primer actor ya declaró que, si trabaja en varios de los presuntos 50 capítulos que se preparan, el famoso ahora es tendencia por las declaraciones que rondan sobre su opinión de Gloria Trevi, pues fue entrevistado y confesó cuál es su impresión de la cantante y que aunque el tiempo está encima, todavía no recibe los libretos para ensayarlos.

“Eso hablé con Carla Estrada y me dijo que hay que tener paciencia, que es un proyecto largo, pero no me han mandado siquiera los libretos para leerlos”, comentó.