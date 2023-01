Ignacio López Tarso completamente pleno a los 98 años habla sobre cómo vive el amor con su novia Gabriela

Ignacio López Tarso celebró sus 98 años de vida, con novia y nuevos proyectos artísticos por realizar. Con una fiesta en el jardín de su casa, el primer actor presumió de su excelente salud, su carrera histriónica y de maravillosa relación con su novia Gabriela.

El protagonista del internacional filme “Macario” enfrentó hace 20 años la muerte de su esposa, Clara Aranda. Tras varios años de duelo, volvió a darse una nueva oportunidad en el amor con una mujer emprendedora, de la que se sabe era dueña de una empresa tequilera.

"Seguir de novios eternamente, cada quien en su casa y nos vemos cuando cada quien tiene ganas de verdad de ver al otro", comentó López Tarso en una entrevista para el programa Venga la Alegría.

Abundó que aún le faltan dos años para lograr una de sus metas: festejar un siglo de vida; pues el actor ha mencionado en reiteradas ocasiones su expectativa por llegar a los 110 años de vida, arriba del escenario.

"Faltan dos para cumplir el mínimo que quiero", dijo, "Me siento sano, me siento a gusto, y yo no sé mañana y pasado mañana qué puede suceder", señaló el primer actor.

Ignacio López Tarso asegura que el teatro es alimento para su alma.Foto. Cuartoscuro

Él también protagonista de “El gallo de oro”, confesó que extraña los aplausos, pues los considera un alimento para el alma. "Me está esperando el teatro, ya tengo una obra montada que dejé trunca. El teatro es alimento, es necesidad", puntualizó.

López Tarso expresó que "no lo atormenta nada (del pasado); nunca he tenido tormentos. Los tormentos generalmente te los da alguien, yo no he permitido que me atormenten".

Mencionó que siempre pensó en lo maravilloso que sería presenciar el inicio del siglo XXI.

"Tengo un magnífico doctor, que todo mundo me dice: 'déjalo, déjalo, te está quitando lo mejor de la vida, pero gracias a eso llego a los 98, me faltan dos para 100, qué maravilla llegar a esta edad. Yo pensaba, cuando se iba a acabar el siglo pasado: 'qué bonito sería llegar a recibir el próximo siglo'”, comentó.

LSN