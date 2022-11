Querido actor de la Época de Oro denuncia que el cine y la televisión lo olvidaron

La Época de Oro del Cine Mexicano le dio la oportunidad a varias personalidades, que con el tiempo se convirtieron en leyendas de la industria del entretenimiento. Sin embargo, ahora que ya son primeros actores y que tienen una edad avanzada, se les han cerrado algunas puertas, como es el caso del querido histrión, Ignacio López Tarso, quien denunció que los productores de cine y televisión lo han olvidado, pues no le ofrecen ningún trabajo a pasar de que goza de buena salud y que tiene muchos deseos de estar ante las cámaras, como lo ha hecho a lo largo de su carrera.

Ignacio López López, nombre real del actor, nació el 15 de enero de 1925 en la Ciudad de México, por lo que el siguiente año cumplirá 98 años de edad. El artista comenzó a su carrera en el teatro y después dio un salto al cine con el largometraje "La desconocida", de 1954, aunque esta producción no fue de su agrado continúo trabajando en el séptimo arte hasta que llegó la cinta "Macario", el cual fue el primer filme mexicano nominado a un Premio Oscar como "Mejor Película en Lengua Extranjera", por lo que consolidó su carrera en la industria.

"Macario" es la película que marcó la carrera de Ignacio López Tarso Foto: Especial

Ignacio López Tarso dice que lo tienen en el olvido

Después del estreno de la película de 1960, López Tarso se ha mantenido activo trabajando en diferentes producciones de cine, teatro y televisión, por lo que actualmente tiene 68 años de carrera artística. Sin embargo, desde hace algunos meses, el primer actor ha dicho que los directores de la pantalla grande y chica ya no lo llaman para hacer papeles, pues de acuerdo a sus propias palabras lo han dejado en el olvido, algo que ha decepcionado a muchos de sus fanáticos quienes quieren volverlo a ver en algún proyecto.

En una reciente entrevista con medios de comunicación, el también protagonista de "El Hombre de Papel" denunció que los productores y directores de cine y televisión ya no lo consideran, por lo que él se ha hecho de sus propios proyectos en teatro, pues hay que recordar que después de la pandemia, el histrión, de 97 años, regresó a los escenarios de forma virtual, adaptándose así a la tecnología y a los nuevos requerimientos que exigía la situación a nivel mundial.

"Ellos no me llaman. La televisión y el cine me ha olvidado por completo. Lo que estoy haciendo lo hago virtual a través del internet. Me conocen todos muy bien, me pueden llamar, (pero) ninguno de ellos se ha interesado", destacó Ignacio López Tarso durante un encuentro que tuvo con la prensa después de su presentación de la lectura dramatizada de "Macario", exitosa cinta que revive durante la temporada de "Día de Muertos", pues es un clásico del cine mexicano durante estas fechas.

El actor afirmó que está muy bien de salud, por lo que espera vivir mucho más, pues en otras oportunidades ha manifestado que quisiera seguir trabajando hasta los 100 años de edad. "Estoy muy sano, afortunadamente. Yo no quiero saber nada de la muerte, me faltan muchos años, según yo. Me falta vivir. Todos los días que amanece agradezco muchísimo estar vivo", declaró el artista, que este 2022 superó una neumonía y al Covid-19, por lo que sus declaraciones generan alivio entre sus fanáticos.

Ignacio López Tarso quiere regresar a los escenarios

Hace algunos meses, López Tarso había declarado que desde hace 3 años no cobraba un salario, pues la pandemia había detenido todo su trabajo. Aseguró que si bien no se está "muriendo de hambre", ya que percibe un apoyo económico por ser actor exclusivo de la televisora de San Ángel, esto no le alcanza, así que pedía regresar al teatro, algo que pudo hacer recientemente con la lectura dramatizada de una de sus películas más exitosas. "Eso es tan necesario como el alimento", expresó sobre su retorno ante el público.

A sus 97 años, el actor quiere seguir trabajando Foto: Especial

La última vez que Ignacio López Tarso trabajó en la televisión fue en "Médicos, línea de vida" del 2020, asimismo tuvo una pequeña participación en "Vecinos" como "Lorenzo Ruiz", suegro de Frankie Rivers y abuelo de Benito, mientras tanto, en cine estuvo en el corto "Los lobos no están hechos para el circo" y "Buenos días, Ignacio", ambas estrenadas en 2021, pero que seguramente fueron grabadas muchos meses antes. Por esta razón, el histrión quiere volver a las pantallas ya que la actuación es su gran pasión.

SIGUE LEYENDO:

Niño actor que trabajó con Ignacio López Tarso triunfó con Garibaldi pero se quitó la vida

López Tarso deleita con "Una vida en el teatro" en Festival Atzán