Ignacio López Tarso confiesa que no cobra un salario desde hace 3 años: "Me hace falta trabajo"

El primer actor Ignacio López Tarso sorprendió a sus seguidores al confesar que no cobra un salario desde hace 3 años, por lo que necesita regresar a trabajar al teatro. Estas declaraciones surgen semanas después de que el actor sufriera problemas de salud que lo llevaron a ser internado de emergencia en un hospital de la Ciudad de México.

El primer actor ha manifestado sus deseos por regresar a los escenarios, pues a pesar de tener 97 años, se encuentra con energía para continuar trabajado. Asimismo, indicó que también necesita volver a interpretar, puesto que actualmente no está en una buena situación económica, pues desde algunos años, de hecho, desde que empezó la pandemia de Covid-19, no ha recibido un salario.

Ignacio López Tarso necesita dinero

Hace unos días, durante una entrevista para "Sale el Sol", el protagonista de "Macario" confesó que quiere regresar a los escenarios no sólo porque sea un apasionado de la profesión, sino también porque necesita el dinero, ya que no ha recibido un sueldo y sus ahorros se han ido agotando desde la pandemia.

Con 97 años, Ignacio López Tarso quiere seguir trabajando Foto: Especial

"A mí me hace falta el dinero, hace tres años que no cobro un salario de mi trabajo como actor", indicó el primer actor que ha estado en muchos proyectos de cine, teatro y televisión, como "Vecinos", serie a la que se integra con un nuevo personaje suegro de Frankie Rivers y abuelo de Benito, interpretado por el fallecido Octavio Ocaña.

Aclaró que si bien no se está "muriendo de hambre", debido a que percibe un apoyo económico por ser actor exclusivo de la televisora de San Ángel, esto no le alcanza. "Sí, tengo el apoyo de Televisa, por toda la vida cobro una cantidad mensual. No es suficiente esa cantidad para vivir, y no es suficiente tampoco en el sentido del trabajo, me hace falta el trabajo, me hace falta el teatro”, puntualizó el primer actor.

El histrión que se dio a conocer en la época de Oro del Cine Mexicano indicó que está próximo a estrenar una obra, sin embargo, esta no será presencial, pues hará uso de la tecnología para retomar algunas de sus actividades profesionales.

"Estamos preparando una nueva obra con tres personajes fundamentales, que son los tres personajes importantes del relato, y son: don Agustín de Iturbide, Fray Servando Teresa de Mier y (…) 'La Güera Rodríguez'", indicó sobre su proyecto López Tarso.

Finalmente, sobre su estado de salud indicó que se encuentra mucho mejor después de la neumonía que sufrió. "Estoy sano, afortunadamente. Así pienso llegar hasta dentro de tres años en que cumpliré 100", destacó.

