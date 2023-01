Julieta Venegas revela que su ex la dejó por una actriz que participó en uno de sus videos

Recientemente la famosa cantante, compositora y multiinstrumentista Julieta Venegas fue entrevistada por el famoso actor y conductor mexicano Yordi Rosado, donde decidió revelar uno de los momentos más cruciales en su vida privada.

Se trata de la ruptura amorosa que tuvo con su ex esposo Álvaro Henríquez con quien mantuvo esta relación de 1998 al año 2000; uno de los problemas más importantes que tuvieron fue todo respecto a la distancia.

De acuerdo con la entrevista realizada por Yordi Rosado, la famosa mantuvo una relación a distancia con su esposo: él vivía en Chile y ella en México, y a pesar de hablar en diversas ocasiones sobre quién se mudaría con el otro, nunca llegaron a nada y su relación tuvo que fin.

La intérprete de “Te vi” y “Me voy”, se casó en 1998 con el integrante de la agrupación Los Tres, pero al cabo de dos años, se divorciaron.

Otro de los hechos que se suscitaron durante su relación fue que el músico le escribió a Julieta Venegas la canción “No me falles”, y en el videoclip aparece una actriz de la cual se enamoró en la vida real, y por quien de acuerdo con Venegas, la dejó.

Pese a que se convierte uno de los momentos más duros de su relación, en la actualidad la famosa cantante mantiene una buena relación con el músico.

“A mí ahora se me hace muy gracioso, él me escribe una canción super bonita, que se llama 'No me falles' que es hermosa y en el videoclip que hizo de esa canción aparece una actriz que después él se enamoró y me dejó", mencionó.