Julieta Venegas considera necesario cuestionar el entorno social desde el arte

Con 35 años en la escena musical, Julieta Venegas considera que es necesario empezar a cuestionar el entorno social desde el arte, en su caso a través de las canciones, empezando con cosas que se dan por hecho en la sociedad mexicana como el que las mujeres vivan con miedo.

“Damos por hecho de que las mujeres tenemos que sentir miedo y no debería ser así. Hay un montón de cosas que hay que revisar y de alguna manera las marchas feministas están demostrando eso, porque se percibe a las mujeres como un símbolo, que ya va más allá de nuestra propia individualidad en la que no podemos tomar cada una decisiones y esto hay que cuestionarlo, sólo así cambiará”, afirmó la intérprete.

La tijuanense reconoció que como muchas otras, vive con miedo en todos los sentidos, desde salir a la calle, lucir algún atuendo “inapropiado” o simplemente expresar lo que sienten, porque existe el prejuicio de que las mujeres no se pueden enojar.

“En México hay un concepto de la mujer, que yo le digo la madre santa, porque no podemos enojarnos, siempre debemos estar calladas y aceptando, es como el prototipo de la mujer perfecta, pero esto poco a poco cambia y me gusta que ahora las nuevas generaciones salgan a la calle y digan lo que piensan, porque sé lo que es crecer con miedo como mujer mexicana”, agregó.

Ha expresado estas emociones en canciones como “Mujeres” o en “Caminar sola”, ésta última fue el segundo sencillo de su próximo disco. En este material también se encuentra el más reciente single “En tu orilla”, éste está inspirado en un poema “Guardarme en ti” del chileno Raúl Zurita, a quien descubrió en la pandemia; le gustaron tanto sus versos que se puso como meta crear un tema a partir de ahí.

“Me dio curiosidad saber si podía contar lo que estaba diciendo el poeta, porque era una idea tan bella y simple, que me cuestionaba cómo se le ocurre decir eso con esas palabras. Entonces se convirtió en una obsesión y todos los días me sentaba a escribir, también un poco por una necesidad de hacer algo porque si no me volvía loca por el encierro”, agregó.