FOTOS | Aficionada de la Selección Mexicana celebró su cumpleaños con un sexy bikini en Xcaret

Aimée Álvarez, la polémica aficionada de la Selección Mexicana, ha dado mucho de que hablar en las redes sociales durante las últimas horas, ya que cumplió 28 años y decidió celebrarlos a lo grande. La influencer festejó una nueva vuelta al sol rodeada del mar, la arena y el Sol.

La modelo mexicana, mejor conocida como mackiie89, decidió regalarse unas paradisiacas vacaciones en el parque acuático Xcaret, ubicado en Cancún. Durante su paso por ese bello lugar de México, lució uno de sus bikinis más sexys en color morado, con el que encendió la temperatura en Instagram y robó suspiros de sus seguidores.

"Mágica, una diosa", "Feliz cumpleaños capricorniana de ensueño", "Felicidades , ahí en las cuevas hay un restaurante muy bueno", "Feliz cumple que la sigas pasando de maravilla un fuerte abrazo bonita", "Felicidades hermosa muñequita", fueron algunos de los mensajes que dejaron en su cuenta los usuarios de esta plataforma.

Aimée presumió su cuerpazo en redes. Foto: IG/mackiie89

"HAPPY BIRTHDAY TO ME! 28 & fabulous…", fue el mensaje con el que acompañó sus ardientes fotografías que no dejaron nada a la imaginación y con las que comprueba una vez más que el morado le va muy bien, ya que no es la primera vez que se deja ver con atuendos sexys de este color.

Aimée también es famosa por su cuenta de OnlyFans, plataforma en la que sus suscriptores tienen la fortuna de acceder a contenidos de los que solo da algunas probaditas en otras como TikTok, en donde apenas tiene 12 mil seguidores, o en Instagram, donde ya supera los 300 mil.

La mexicana se divierte en las playas de Cancún.

Foto: IG/mackiie89

La aficionada del Tricolor también ha demostrado que le gusta la música electrónica, pues en sus redes suele compartir fotografías de los eventos a los que asiste. En octubre de 2022 estuvo en Los Ángeles, California, lugar en el que disfrutó del Groove Cruise, mientras que para arrancar con la mejor vibra el 2023, asistió al festival Core, en Tulum, México.

"La posibilidad de perderse y estar conectado", escribió en sus redes. Foto: IG/mackiie89

