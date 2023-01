“Vestidas y alborotadas”: Drake Bell dejó plantadas a queridas conductoras de Televisa

Drake Bell dejó plantadas a las conductoras de un famoso programa de Televisa al que asistiría para hacer la promoción de su nuevo disco de estudio, sin embargo, el apuesto cantante nunca llegó y a las presentadoras no les quedó más que salir a dar la cara ante su público y ofrecieron disculpas por no haber podido cumplir con la entrevista que habían prometido.

El programa de Televisa en el que supuestamente estaría Drake Bell para promocionar “Non-Stop Flight” es “¡Cuéntamelo Ya!”, espacio en el que desde el pasado jueves de enero anunciaron con bombo y platillos que el viernes 13 tendrían en su estudio al también actor de “Drake & Josh” y una vez llegado del día reiteraron en diferentes ocasiones que el cantante ofrecería una entrevista para dar a conocer todos los detalles de su nueva producción y de su visita a México, no obstante, el tiempo del programa se fue consumiendo y el cantante nunca llegó.

Faltando cinco minutos para el fin del programa Cynthia Urías tuvo que salir a dar la cara ante su audiencia y ofreció disculpas por no haber podido cumplir con su palabra de tener en el estudio a Drake Bell, quien aparentemente ni siquiera avisó que no podría llegar, no obstante, la querida conductora mencionó que posiblemente se retrasó debido al pesado tráfico de la Ciudad de México y que, en caso de que el cantante llegara, grabarían la entrevista para presentarla en su próximo programa.

“Estamos llegando casi al final del programa y no nos queda más que ofrecerles una disculpa a todos los fans de Drake Bell porque estábamos esperando su llegada a nuestro programa porque lo teníamos confirmado por su representante, pero seguramente, creemos que, por cuestiones de tráfico no ha podido llegar, grabaremos nuestra plática, si es que llega con él, se lo vamos a presentar y pues una disculpa porque lo hemos anunciado desde el día de ayer y hay que dar la cara porque no llegó el señor”, fueron las palabras de Cynthia Urías, quien se pudo notar un tanto disgustada por la situación.

Drake Bell se encuentra en México para promocionar su disco llamado “Non-Stop Flight". Foto: IG: drakebell

Hasta ahora, se desconoce si Drake Bell llegó o no al estudio para ser entrevistado para las conductoras, sin embargo, “¡Cuéntamelo Ya!” no fue el único programa que se quedó “vestido y alborotado” pues en “Venga la Alegría Fin de Semana” también se había anunciado que el cantante estaría en el programa del pasado domingo, sin embargo, eliminaron sus publicaciones referentes al cantante sin dar ninguna explicación.

Es importante señalar que Drake Bell no ha emitido ningún tipo de comunicado sobre los motivos que lo orillaron a no cumplir con sus compromisos laborales, sin embargo, se espera que sea él mismo el que salga a aclarar lo ocurrido para así acabar con todas las especulaciones que se han generado en torno a estos hechos.

