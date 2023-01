Desde las escaleras, Anette Cuburu derrocha estilo con minivestido morado

¡Lo hizo de nuevo!, Anette Cuburu cautivó en redes sociales no sólo al demostrar que es la más guapa del matutino "Venga La Alegría", sino también al presumir un look de impacto con el que no dejó duda alguna de por qué es considerada como uno de los íconos de la moda más importantes del país. Pues si hace unos días daba una cátedra de estilo al presumir un par de jeans ajustados y una blusa satinada, este lunes impactó con un llamativo minivestido.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la oriunda de Mexicali, Baja California, demostró que sí se puede lucir un minivestido en invierno y para ello recurrió a sus clásicos trucos de moda, además de dejar en claro que es la reina a la hora de lucir los colores más brillantes y resplandecientes como es el caso del morado. De esta forma, Anette Cuburu arrebató suspiros a sus fans, pues otro aspecto que no pasó desapercibido para nadie es lo mucho que la prenda resalta su figura.

FOTO: así rompió la red la famosa de 47 años

En su publicación que rápidamente recibió miles de likes y comentarios halagando su belleza, la conductora presumió un look en minivestido morado en el que destaca una forma entallada, ideal para resaltar las curvas y crear un efecto de piernas kilométricas gracias a lo corto de la falda. Asimismo, presumió una elegancia clásica y digna de una mujer madura con un cuello redondo para librarse de los escotes, acompañado por un par de mangas por debajo de los codos que ayudan a conseguir una imagen rejuvenecida.

Así impuso moda este lunes. (Foto: IG @anetteoficial)

Cabe destacar que Anette Cuburu presumió su lado más coqueto al posar sentada desde unas lujosas escaleras de mármol con las que el tono morado de su vestido resultó aún más deslumbrante. En su cátedra de moda, ideal para impresionar en el inicio de semana, la famosa también presumió detalles sutiles con los que resaltó un estilo único y su belleza inigualable al lucir:

una melena rubia con ondas

un maquillaje natural

joyas plateadas

manicura blanca para rejuvenecer las manos

"Arrancando la semana con todo", fue el mensaje con el que la estrella de TV Azteca agradeció a sus fans y con el que rompió con los rumores de su supuesta salida de "Venga La Alegría", pues el matutino se ha enfrentado a muchos cambios importantes en las últimas semanas. Por su parte, sus fans no dudaron en llenarla de halagos por este cautivador look con el que dejó boquiabiertos a muchos.

"Eres una muñeca", "preciosa", "bonita", "espectacular", "perfección" y "bellísima" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

