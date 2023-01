Pedro Pascal saca su lado paternal en la adaptación del videojuego “The Last Of Us”

Con 26 años en la industria, participando en proyectos como “Game of Thrones” o “The Mandalorian”, para Pedro Pascal fue un reto protagonizar la adaptación del exitoso videojuego “The Last Of Us”, sobre todo porque de alguna manera era una experiencia nueva tanto para él, al dar vida a “Joel”, como para su coprotagonista, Bella Ramsey, hacer a “Ellie”.

“En muchos sentidos me sentía protectora de la experiencia de Bella y creo que los directores se sentían protectores de la mía. Y sí, la dinámica padre-hijo es muy obvia, pero era muy fácil para mí sentir esas cosas en mi imaginación, y en la ejecución, todos estábamos en un lugar que nunca habíamos estado. Rodamos un año entero, teníamos una historia muy oscura, íntima y con muchas conexiones emocionales”, detalló el actor chileno.

Al ser un proyecto tan ambicioso que a él mismo sorprendía, imaginaba lo difícil que podía ser para la joven de 19 años, quien también actuó en la serie basada en los libros de George R. R. Martin. “Sin conocerla, inmediatamente sentí una especie de vínculo empático de protección hacía ella y también un ancla para mí, porque realmente estábamos en ello. No es que estuviéramos completamente juntos en esto, sino en el desafío de entrar en partes que están listas para ser amadas de una manera particular y también en la experiencia física de estar en algún lugar. Nunca habíamos estado un año huyendo de monstruos humanos y de hongos”, agregó.

Para Bella, interpretar a “Ellie” fue un desafío porque era su primer protagónico, pero al mismo tiempo estaba feliz de trabajar junto a Pedro. “Inmediatamente me relacioné con el papel de muchas maneras, porque ella es vulnerable y divertida. Además, creo que uno de los mayores logros en la vida, es hacer reír a las personas y eso hace ella con Joel”.

Pedro considera que tras la pandemia de COVID-19, la audiencia podrá conectar más con esta historia, porque todas las personas experimentaron el aislamiento, aunque en esta producción se van a los extremos, esto hará que haya una buena conexión emocional con la trama.

“Me gusta que todavía se sienta que hay posibilidad de vivir algo así, que no se siente tan irreal, porque todo se basa en la ciencia en la infección y que esto suceda en la vida real es teóricamente posible, por eso creo que es tan emocionante ver. No va a suceder, pero potencialmente podría suceder, y hemos tenido una muestra con el COVID- 19 de lo que podría pasar”, contó.

ADAPTACIÓN, UN RETO

El videojuego fue escrito y producido por Neil Druckmann, quien también está involucrado en la serie de HBO, quien considera que el fracaso de las adaptaciones era porque el material original no era lo suficientemente sólido o no se podía ajustar filmicamente, por lo que se tenía que empezar de cero todo.

“La otra parte, quizá más importante, es que la gente encargada de hacerlas y de tomar las decisiones no sabía de qué se tratan las historias. No son jugadores, no son gamers. Por eso creo que es importante que los responsables entiendan realmente el material original para poder guiar a todos los demás y es importante que todos los demás, también jueguen”, explicó Druckmann.

Por eso, ve positivo que él esté en el proyecto, y que el guion lo trabajara con expertos como Craig Mazin, alguien que entiende el juego a la perfección. “No quiero decir que siempre estamos de acuerdo, a veces estamos en desacuerdo. Pero se trata de cómo manejamos eso y lo resolvemos para beneficio del show”, dijo.

A DETALLE

Bella considera que junto a Pascal lograron proyectar una buena relación entre sus personajes.

Pedro siente que aprendió mucho de esta historia y producción, por el trabajo de todo el equipo.

Para Craig Mazin dar vida a los personajes, fue complicado por igual, no sólo a los protagonistas.

A Mazin le gustó investigar sobre todas los temas que se tratan para poder desarrollar mejor la trama.

La música del videojuego fue hecha por Gustavo Santaolalla, por lo que también trabajó en la serie.

El argentino hizo música nueva y reciclo alguna del juego, pero adaptó sonidos para cada personaje.

El actor Gabriel Luna conoció a su personaje “Tommy” en 2013, cuando jugó el videojuego.

Luna no imaginó que 10 años después, le daría vida en una serie, que considera igual de magnífica.

15 de enero llega a HBO Max.

9 episodios tiene la primera entrega.

MAAZ