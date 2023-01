Mantén la respiración antes de ver como luce hoy Angus T Jones, protagonista de 'Two and a Half Men'

‘Two and a Half Men’ es una comedia de situación estadounidense que tuvo más de doce temporadas y que fue nominada a múltiples premios, entre ellos los People Choice Awards y los Emmy. Fue protagonizada por Charlie Sheen quien estuvo hasta la octava temporada y luego se quedaron fijos Angus T Jones y Jon Cryer. A poco más de siete años de su última emisión, así luce hoy el joven Angus Jones a sus 29 años, con un aspecto totalmente irreconocible.

La serie ‘Two and a Half Men’ cuenta la historia de un hombre soltero, mujeriego y alcohólico que es protagonizado por Charlie Sheen que vive en su casa junto al mar en Malibú y su estilo de vida cambia cuando su hermano ‘Alan’ decide separarse y se va a vivir a su casa junto a su pequeño hijo ‘Jake’. Sin embargo, los productores de la sitcom estadounidense decidieron despedir a Charlie Sheen luego de la octava temporada por sus problemas de alcoholismo y por llegar tarde a las grabaciones. Quien lo reemplazó fue el reconocido Ashton Kutcher, pero la audiencia fue disminuyendo con el transcurrir de los años.

Tras la salida de Sheen de la serie, los únicos que quedaron del elenco original fueron Jon Cryer y Angus T. Jones, quien fue el que interpretó a ‘Jake Harper’. La última emisión fue en 2015, aunque el joven decidió abandonar la serie en 2012 luego de ser durante muchos años, el actor joven mejor pagado en la televisión estadounidense.

Así luce Angus Jones, el joven protagonista de 'Two and a Half Men'

Pese a su salida, a diferencia de Charlie Sheen, Angus Jones si regresó en 2015 para el final de la serie y en un momento confesó que se sintió incómodo con el nuevo rumbo que le dieron a su personaje en ‘Two and a Half Men’ y llegó a calificar a la serie como ‘inmundicia’. Además, instó a la gente a que no viera las nuevas temporadas.

A sus 29 años, Angus T Jones decidió abandonar la actuación y en algunas fotos del año pasado, se lo puede ver irreconocible luciendo una enorme barba con el objetivo de pasar desapercibido. Luego del programa, el ex protagonista de ‘Two and a Half Men’ asistió a la Universidad de Colorado Boulder y se unió a una compañía de entretenimiento, pero sin aparecer frente a las cámaras. Incluso, en sus redes sociales no suele postear fotos suyas.

