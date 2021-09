Charlie Sheen; la serie que lo llevó a la cima, pero lo despidieron por sus adicciones; disponible en HBO MAX

Charlie Sheen es uno de los famosos más polémicos de Hollywood. Nacido el 3 de septiembre de 1965 como Carlos Irwin Estévez, el actor estadounidense celebra hoy su cumpleaños número 56. Te decimos cuál es la serie, disponible en HBO MAX, que lo llevó a la cima del éxito, pero fue despedido por sus adicciones.

Durante muchos años, Charlie Sheen tuvo muchos problemas por su adicción a las drogas y a las mujeres. Y es que en 2015, el actor reveló ser portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), tras una vida llena de excesos y promiscuidad.

Charlie Sheen. Foto: Reuters

La serie de Charlie Sheen disponible en HBO MAX

Charlie Sheen posee una extensa trayectoria en el ámbito del cine, destacando en películas como Pelotón (1986) y Wall Street (1987). Sin embargo, su mejor momento a nivel profesional se dio en la televisión, gracias a la serie Two and a Half Men.

En la producción, el famoso interpretó a Charlie Harper, un soltero millonario y mujeriego con un gusto excesivo por el alcohol que vive con su hermano Alan (Jon Cryer) y su sobrino Jake (Angus T. Jones). Al parecer, la realidad superó la ficción, pues comenzó a desarrollar una fuerte adicción a la bebida, las drogas y al sexo.

Durante ocho temporadas, su papel en Two and a Half Men lo hizo acreedor a una gran cantidad de nominaciones, entre ellas dos al Globo de Oro (2005 y 2006) y cuatro a los Primetime Emmy en la categoría Mejor Actor Principal en una Serie de Televisión en Comedia.

Entrada de Two and a Half Men. Foto: Warner Bros.

Del éxito al fracaso

En 2011, Charlie Sheen, quien en ese entonces era el actor mejor pagado de la televisión estadounidense, fue despedido de Two and a Half Men, pues al actor se le olvidaban sus diálogos, llegaba tarde a las grabaciones y, peor aún, no llegaba.

Además, según la agencia Reuters, el actor llamó "payaso" y "hombrecito estúpido" al productor y creador de la serie, Chuck Lorre. Los ejecutivos del programa consideraron que su abuso a las drogas y el alcohol estaba "poniendo en peligro su vida".

"Digamos lo obvio. Charlie Sheen ha estado involucrado en una conducta peligrosamente autodestructiva y parece estar muy enfermo", aseguraron los altos mandos de la serie, en una carta obtenida por el portal TMZ.

A partir de la temporada nueve, su lugar fue ocupado por el actor Ashton Kutcher, quien dio vida a Walden Schmidt hasta la última entrega (12). Dentro del catálogo de HBO MAX puedes encontrar todas las temporadas de Two and a Half Men.