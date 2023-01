Manelyk González deja poco a la imaginación con feroz look de crochet y transparencias

Manelyk González es una de las estrellas más polémicas de la pantalla chica, pese a ello es su simpatía y honestidad lo que le ha ganado millones de seguidores en redes sociales, quienes la llenan de halagos por su escultural figura que presume con reveladores atuendos. Como el más reciente para su fiesta de cumpleaños con un body diseñado en crochet y falda de transparencias.

Este jueves 12 de enero la modelo celebró su cumpleaños 33 en un lujoso restaurante y acompañada de sus más grandes amigos, motivo por el que sorprendió a sus más de 15 millones de seguidores en Instagram con un arriesgado look para el que optó por modificar su cabello y llevó lo que parecen ser extensiones en forma de trenzas o pequeñas rastas.

Look de Manelyk González. Foto: IG @manelyk_oficial

La exparticipante de “Las estrellas bailan en Hoy” se dejó ver más contenta que nunca disfrutando de una lujosa fiesta y, como sucede en cada uno de los grandes eventos a los que acude, acaparó las miradas por su revelador y feroz atuendo en color café con el que presumió su torneada figura y piernas de infarto, así como su bronceado perfecto.

Se trata de un look en color café que consta de un body de crochet en la parte superior con un escote profundo que dejó al descubierto su abdomen de acero. Lo acompañó con unas botas vaqueras blancas y falda de transparencias que dejó poco a la imaginación y que tiene un diseño aterciopelado para dar mayor peso, le sumó un cinturón ancho en el mismo tono con el que delineó su cintura.

Más de Manelyk González

Mane, como se hace llamar la también influencer, externó su pasión por el baile desde temprana edad y cuando aún era muy joven decidió abandonar sus estudios. Fue luego de ello que trabajó en algunos centros nocturnos, en donde acaparaba las miradas por su impactante belleza y carisma.

Su gran oportunidad llegó con el reality show “Acapulco Shore” en donde se convirtió en una de las participantes favoritas del público, motivo por el que fue llamada a participar en más de una ocasión por las que obtenía poco más de un millón de pesos. Más tarde participó en otras producciones como “Super Shore” en España, pero sería la polémica parte de su carrera.

En 2017 la modelo apareció en la portada de la revista Playboy y aunque sus fans no dudan en llenarla de halagos, no teme en hablar sobre las cirugías estéticas a las que se ha sometido. Entre éstas destaca la de busto y liposicción, aunque teme realizarse una rinoplastia debido al riesgo que esto implica y que no hay vuelta atrás para remediarlo.

Actualmente, goza de gran popularidad en redes sociales y participa en algunos programas de televisión como invitada. Además, posee una serie de negocios de belleza con los que tiene gran éxito y posee un perfil en el que da consejos para una vida fitness a sus seguidores.

