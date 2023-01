¡María Félix parecía otra! Estos son los cambios de look más drásticos y atrevidos que tuvo "La Doña"

María Félix siempre fue una mujer con un carácter imponente y muy fuerte, de belleza deslumbrante, y muchas personas aseguran que era imposible no mirarla en cuanto se hacía presente, ya sea de manera física o incluso simplemente al escuchar su poderosa voz, misma que hacía resonar aún más con sus icónicas frases y poderosas ideas que lograba expresar con claridad.

“Sé que mi personalidad no gusta a mucha gente y no me extraña. Toda persona que logra destacar en su especialidad, no agrada a los mediocres que han quedado en medio del camino. Nunca he tratado de ser una mujer agradable y capaz de satisfacer los gustos de la totalidad del género humano; cosa imposible“, esto de acuerdo a lo publicado en el libro "María Félix: todas mis guerras", publicado por Enrique Krauze.

Los cambios radicales de look de María Félix

Es ante estas ideas firmes que no resulta extraño comprender la manera tan ligera en la que María Félix tomaba las críticas en su contra, es por eso que poco interés le causaba lo que terceros pensaran también de su apariencia física, por lo que en más de una ocasión tuvo cambios drásticos de look, es por eso que a continuación te mostramos los estilos radicales que “La Doña” tuvo a lo largo de su vida.

Leyenda

La estrella originaria de Álamos, Sonora es considerada una de los iconos de la Época Dorada del Cine Mexicano, pero además de su talento y profesionalismo, “La Doña” rompió esquemas y paradigmas del pensamiento femenino durante esos años. Entre sus looks más destacados y que empoderaron a las mujeres a elegir de manera libre su aspecto físico, la protagonista de Tizoc utilizó cabello rubio, melena corta así como un alojado cabello largo y esponjado.

La famosa actriz fue hija de Bernardo Félix Flores, militar y político, y de Josefina Güereña Rosas, quienes tuvieron once hijos, además de María, pero se dice que ella fue sin duda la más hermosa de todos sus hermanos, y precisamente fue gracias a su talento e incomparable belleza que Félix trascendió las barreras del éxito y la fama debido a sus destacadas técnicas para actuar.

