África Zavala seduce la red con diminutos shorts

Coqueta y muy sensual, fue como se dejó ver en África Zavala en su más reciente publicación en la que presumió su espectacular silueta al utilizar unos diminutos shorts, con los que sedujo a su millones de admiradores, quienes como siempre le dejaron halagadores comentarios en el que reconocen que es una de las celebridades más hermosas. Asimismo, la actriz generó cientos de reacciones y miles de "likes", consolidándose como una de las consentidas de las plataformas digitales.

La actriz, de 37 años, compartió en su cuenta de Instagram un pequeño clip en el que consintió a sus 2.2 millones de seguidores y mostró otro de los looks que usará su personaje "Mecha" en la octava temporada de "El Señor de los Cielos", pues hay que recordar que Zavala se une a esta exitosa producción de Telemundo que llegará a la pantalla chica con Rafael Amaya, y otras celebridades, en los próximos días.

África Zavala enciende la red al lucir diminutos shorts

Con la frase y los hashtag: "Los amo #Afrifans #Mechaenpijama #yacasi #besos #esdlc8", la estrella de televisión compartió un Reel que musicalizó con un tema popular en la plataforma de Meta. En la imagen aparece la celebridad luciéndose frente al espejo, por lo que se observa que se encuentra en su camerino, luciendo unos diminutos shorts, los cuales, según dijo, son parte de la ropa para dormir que utilizará su personaje de la exitosa serie que narra la historia de Aurelio Casillas.

Áfri, como le llaman de cariño a sus fanáticos, volvió a comprobar que tiene una de las siluetas más espectaculares del medio artístico, pues además de lucir los shorts también vistió una entallada playera sin mangas en color café, la cual fue perfecta para que definiera su curvilínea y esbelta figura, que es tan admirada por sus seguidores, quienes, como era de esperarse, no pararon de llenarla de piropos y comentarios en los que afirman en es muy atractiva.

"Eres hermosa todos los días. Te queremos mucho", "Siempre es un placer verte", "Te queremos reina, ese look", "Muy bien chula", "Besitos para ti preciosa", "Que mujer tan más Hermosa", "Tan preciosa" y "Hermosa, me gusta tu look, se te ve muy bien ese shorts, te ves muy sexy con ese shorts", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que también tiene más de 18 mil 500 "Me gusta", lo que demuestra que es muy querida por los fanáticos.

África Zavala conquista con sus atuendos de mini shorts IG @afri_zavala

África Zavala se encuentra muy emocionada por su participación en "El Señor de los Cielos", serie que se estrenará el próximo 17 de enero por medio de la señal de Telemundo. La actriz tendrá este nuevo reto, por lo que no ha dejado de darle promoción a la producción en sus redes sociales, pues aunque no ha dicho nada sobre cómo es su personaje, la celebridad ya mostró sus mejores looks, con los que ha elevado la temperatura y se ha confirmado como la más guapa del proyecto.

"Bajo el mismo techo", "Peregrina", "La jefa del campeón", "Atrapada" y recientemente en la segunda temporada de "Corona de lágrimas", son algunos de las telenovelas con las que ha ganado fama, lo cual se refleja en sus redes sociales, ya que acumula millones de seguidores, quienes están cautivados por sus fotos en las que muestra su belleza, así como sus mejores looks, siendo las prendas cortas con las que paraliza el internet.

