Desde la alberca, África Zavala eleva la temperatura en traje de baño

África Zavala es el nombre recortado y artistico de la actriz África Ivonne Lechuga Zavala, que con 37 años tiene manterial de sobra para presumir que es de las mujeres más hermosas de todo el mundo. Además de bella, es muy querida lo que la hace sentir única.

África Zavala no solo destaca por ser una de las mujeres más guapas del espectáculo de nuestro país, si no una de las más cariñosas y sobre todo desde que naciera su hijo con León Peraza. Al pequeñito no le pierden pisada y lo hacen conocido en redes sociales, ya que el bebito tiene un aura propia que lo hace encantador.

África Zavala posando. Fuente: instagram.

África Zavala ha dejado claro que mostrarse no es un impedimento. La actriz que pasó por producciones como "Corona de Lágrimas" y "El Señor de los Cielos", es considerada como todo un ícono de la belleza y la sensualidad en redes sociales. Más de una vez ha elegido por subir las temperaturas.

En esta ocasión, África decidió mostrarse como nunca antes en su cuenta de Instagram, al publicar una fotografía desde lo que parece ser una alberca posando de una manera super candente, dejando ver su espalda desnuda mientras su cabello caía de una manera delicada sobre ella. Además se destaca su traje baño.

La fotografía en la red social de la camarita, además de demostrar que África Zavala es pura hermosura, dejo claro que es de las mujeres elegidas en redes sociales para enamorarse y así lo indican sus más de 34 mil likes.

