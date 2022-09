Ana María Alvarado rompe el silencio: habla sobre la pelea con Gustavo Adolfo Infante en Sale el Sol

Este jueves 8 de septiembre Gustavo Adolfo Infante protagonizó una fuerte discusión con sus compañeros de trabajo Joanna Vega-Biestro, Ana María Alvarado y Alex Kaffie del programa “Sale El Sol”, en donde incluso hubo amenazas en contra de una de las conductoras por parte del “periodista de las exclusivas”.

Y es que Infante peleaba con sus compañeras el estar harto que ellas no trabajaran por una exclusiva como él sí lo hace ya que según éste es el único que llega con buenas notas para el programa, así mismo el periodista asegura que tanto Vega-Biestro como Ana María Alvarado siempre desacreditan su trabajo y eso lo tiene muy cansado.

Tal es su incomodidad con sus compañeras que durante la acalorada discusión en la que Gustavo Adolfo Infante estaba muy exaltado amenazó con pedirle a la producción que decidan entre él y la presencia de Joanna Vega-Biestro pues no podía estar trabajando con ella; las cosas estaban color de hormiga por lo que Ana María Alvarado pidió tratar estos temas fuera del aire, mientras que Kaffie optó por no ser parte de dicha pelea.

Ana María Alvarado rompe el silencio

Tras la fuerte situación que colocó el nombre de Joanna Vega-Biestro, Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante en los primeros lugares de tendencias en redes sociales, fue la ex integrante de Venga la Alegría quien decidió hablar de lo qué había sucedido durante la emisión de este jueves en el programa matutino de Grupo Imagen Multimedia.

Fue durante el programa que emite en su canal de Youtube dónde Ana María Alvarado decidió dar detalles de lo que sucedió después de la pelea que protagonizó este jueves 8 de septiembre.

“Hubo juntas con Gus, con nosotros por separado, hablaron con nosotros, nos explicaron la intención del canal y por supuesto que en el canal no quieren que haya estas diferencias, de hecho nos pidieron que no vuelva a suceder algo así, y tienen toda la razón porque tenemos que tener respeto hacia ustedes que son el público, por supuesto que tenemos que tener respeto…”, dijo Ana María Alvarado

Aunque en redes sociales existió la versión en la que se señalaba que todo lo ocurrido en “Sale el Sol”, fue algo planeado para elevar el rating de la emisión matutina, esto fue desmentido por la periodista e incluso asegura que a través del famoso chícharo, la producción les pedían que pasaran a otra cosa, pero fue tanto el enojo de los protagonistas de esta situación que hicieron caso omiso a la instrucción.

“Por el chícharo nos decían; ‘por favor ya, ya, pasen a otra cosa’ pero como ya todos estábamos al pendiente de la situación y enojados preocupados y nerviosos, ya ni siquiera escuchábamos bien ya hasta que alguien de la producción me hace así (señal que cortara)...”, contó Alvarado en Youtube

¿Obligan a Gustavo Adolfo Infante a disculparse?

La tarde del jueves 8 de septiembre, durante la emisión del programa “De primera Mano” que es liderado por Gustavo Adolfo Infante, éste se tomó unos segundos para ofrecer disculpas a sus compañeras y por supuesto, al público, sin embargo, éstas no fueron bien tomadas por usuarios de redes sociales ya que aseguran fue algo muy “obligado” ya que no se vio sincero “el periodista de las exclusivas”.

Tras las disculpas de Gustavo Adolfo infante, Ana María Alvarado habló en su canal de Youtube en donde también habló de lo que sus superiores en Grupo Imagen Multimedia les habían pedido que es que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir.

“La indicación de Hoy fue: ‘resuelvan el problema’,la productora que va a hablar con nosotros mañana, no sé qué es lo que vaya a decidir la empresa pero a nosotras que estábamos en la junta a mi y a Joanna nos pidieron tratar de resolver las cosas y él le pidieron que ofreciera una disculpa como así lo hizo, entonces pues bueno, es nuestro trabajo estar ahí con el gusto y el cariño pero también tenemos que ver si se rompe esta tensión porque sino no vamos a poder trabajar igual…” dijo Ana María Alvarado

Así mismo, Alvarado aseguró que tanto a ella como a sus demás compañeros los cuestionaron si estaban dispuestos a seguir adelante con la emisión pese a los problemas que puedan existir entre ellos.

“Bueno, pues ya hablaron con Gus, por eso es que ofreció disculpas, hablaron con nosotros, nos preguntaron si estábamos dispuestos a seguir adelante, a seguir formando un equipo, aunque no nos caigamos bien unos con otros o sí nos caigamos bien algunos…” seguía contando Ana María Alvarado

¿Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro en contra de Infante?

Durante su mismo programa en YouTube, Alvarado aseguró que no volverá a suceder una situación como la que fuimos testigos este jueves pues ante todo es una mujer muy profesional, al igual que sus compañeros.

Por otra parte Alvarado dejó claro que aunque tenga una mejor relación con su compañera Joanna Vega-Biestro pues coincide en varias ocasiones en los mismos puntos de vista además de que ambas son madres de familia y mujeres, no quiere decir que esté en contra de Infante de quien en ningún momento habló mal.

“Yo a Gus lo conozco de hace muchos años y no estoy aquí para hablar mal de él, coincido mucho más en opiniones con Joanna Vega-Biestro pero eso no quiere decir que estemos en contra de él o que estemos en contra de Kaffie, son repito, diferencia de opiniones y no todos tenemos que pensar igual…”, reveló Alvarado

Ya casi para finalizar su emisión en Youtube, Alvarado reveló que Gustavo Adolfo Infante la contacto por medio de mensaje y ésta le contestó y le pidió que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir.

“Gus me mandó un mensaje yo ya le respondí que estemos tranquilos, que sigamos en paz, que sigamos las órdenes de la empresa y que no vuelva pasar esto por supuesto que es lo que nos han pedido, y así será, y espero que no vuelva a pasar, créanme que es una situación muy incómoda”, dijo Alvarado

Finalmente Ana María Alvarado aseguró que por su parte no volverá a ser parte de una polémica de este tipo pues ella es periodista y los periodistas no deben de convertirse en noticia, sino que los artistas son los que son los protagonistas de la información.

SIGUE LEYENDO:

Gustavo Adolfo Infante explota en vivo contra compañeras en Sale el Sol; amenaza con dejar el matutino

Gustavo Adolfo Infante habla sobre pelea con compañeras en Sale el Sol: "Si hay consecuencias, las asumo"

Un alto ejecutivo mandó a llamar a Gustavo Adolfo Infante tras berrinche EN VIVO y enseguida ofrece disculpas

bmz