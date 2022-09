VIDEO | De espaldas, Noelia deja poco a la imaginación en leggins transparentes y moviendo las caderas

Noelia dejó poco a la imaginación con un look de impacto y moviendo las caderas. En su cuenta de Instagram, en la que es seguida por millones, la cantante se lució de espaldas con un atuendo azul de leggins transparentes con el que elevó la temperatura en la popular red social.

La puertorriqueña impone moda con sus leggins, de los que ha creado su propia marca y estilo, pues son estas prendas reveladores y sensuales con las que ha hecho una tendencia para las mujeres que desean sentirse provocativas y cómodas en un look moderno y entallado.

Noelia conquista en atrevido look con transparencias

Fue al ritmo de la canción "Angel" de Aerosmith, que Noelia se lució con sus 2.7 millones de seguidores en un video que publicó en Instagram, mismo en el que se le ve presumiendo su curvilínea silueta en un look sensual, mostrando sus mejores pasos y posando de espaldas.

"With my Legging and the Magic Stripper moves... a @noeliascabaret Signature NEW CLUB OPENINGS COMING SOON" (Con mi Legging y los movimientos de Magic Stripper... @noeliascabaret Signature PRÓXIMAMENTE APERTURAS DE NUEVOS CLUBES), fue la frase con la que acompañó el video, recordando a sus fans que no sólo es una exitosa cantante, también una prolífica empresaria.

En las imágenes que compartió la intérprete de temas como "Tú", "Candela" y "En mi mente estás" se le observa moviendo las caderas al ritmo del popular tema, y luciendo un atuendo de impacto en el que combinó un bikini azul con entallados leggins transparentes decorados con brillantes y botas blancas de plataforma arriba de la rodilla.

Noelia se luce en los atuendos más sensuales. Foto: IG @noeliaofficial

Noelia Lorenzo Monge, nombre real de la cantante, es originaria de Puerto Rico, inició su carrera musical a finales de los años 90, ganando gran fama con canciones como "Tú", "Te Amo", "Clávame tu amor", "Cómo duele" y el clásico "Candela". Hoy, a sus 43 años, que cumplió el pasado 31 de agosto, se ha convertido en una exitosa empresaria.

A principios del año 2019 anunció que combinaría su vida como cantante con las grabaciones de películas para adultos y la venta de artículos sensuales a través de su marca Noelicious, donde sus leggins con transparencias han sido los favoritos, y para enero del 2021 dio a conocer que se uniría a la plataforma OnlyFans, polémica por su contenido exclusivo.

SIGUE LEYENDO:

Noelia sube la temperatura en mini vestido de red y reta la censura

Noelia derrite la red bailando cumbia en atrevido look de encaje y transparencias | VIDEO