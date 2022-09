Honrarán a Silvia Pinal en el musical “Crimen, pasión y boleros”

Silvia Pinal no sólo fue una diva de la televisión y el cine mexicano, también fue importante en la radio mexicana, por eso la producción “Crimen, pasión y boleros” dedicará la función de gala de esta noche en el Teatro Esperanza Iris en su honor, donde se le dará una placa a una persona cercana a la actriz.

“Silvia está muy bien, pero por la hora de la función no podrá asistir”, contó Lus María Meza, productora de la obra, y quien agregó que también será una noche para celebrar los Cien años de la radio y el bolero, ya que la historia se centra en los años 50 y retrata a un grupo de actores que narra el último episodio de una radionovela, por lo que el público hará un viaje a esa época.

“De alguna manera la radio y la radionovela son parte fundamental de la formación de nuestra sociedad mexicana, en aquellos años era la radio la que mantenía la unión familiar; y las historias eran un reflejo de la sociedad claro que ahorita esas historias serían mal vistas porque había machismo y se encasillaba a la mujer, no hemos cambiado mucho pero ahora los escritores están más rebeldes, escriben sobre matanzas a gran escala, antes era de romances e intrigas”, recordó.

Lo mejor es que el público podrá ver cómo es que cada uno de los efectos para hacer los sonidos de la historia o los comerciales se hacen al momento, tal y como se hacía en esa época, y al mismo tiempo podrá disfrutar de 22 boleros que se adaptan bien al proyecto.

“La gente no sé da cuenta de cómo los actores que se reúnen en la cabina, de pronto ya están interpretando los personajes y quedan maravillados por todo lo que ven y escuchan, no hay función en la que no tengamos una ovación”, recordó.