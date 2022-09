Yalitza Aparicio apuesta por el terror y regresa con "Presencias" del director mexicano Luis Mandoki

A cuatro años de alcanzar la fama con su protagónico en “Roma”, Yalitza Aparicio regresa a las pantallas cinematográficas con “Presencias”, una historia de terror que le permitió alejarse de todos los papeles estereotipados que le estaban ofreciendo y en los que no quería caer.

“Cuando se presentó este guion, vi mi oportunidad no sólo de sacar de ese encasillamiento mi perfil, sino también el poder ingresar (a otro mundo), porque en ningún momento se me había cruzado por la mente hacer terror. Y cuando se presentó me pregunté por qué no lo había pensado, y justo me atreví a hacerlo porque era algo diferente”, contó la actriz.

Reconoció que tuvo mucha presión por parte del público porque querían verla de nuevo actuando, pero sabe que desarrollar un papel es complicado y el proceso es lento, además, la pandemia también complicó que hubiera más filmes y series en los que participará.

“Me volví muy selectiva desde el día uno, pude haber agarrado muchos proyectos que eran el mismo personaje con la misma historia, poco más de lo que siempre vemos. En ocasiones le digo a los directores que no me opongo, es simplemente que hay otras historias que sería increíble contar”, afirmó.

“Presencias” es una película de terror dirigida por Luis Mandoki y protagonizada por el argentino Alberto Ammann, quienes le dieron varios consejos y técnicas para desarrollar a “Paulina”, una joven mujer que es el principal apoyo del personaje principal, “Víctor”, un actor que llegó de visita a un pueblo junto a su esposa, pero algo o alguien los ataca y ella fallece. Ahora “Victor” se aferrará a hacerle justicia, apoyado por su hermano “Manolo” (Daniel Mandoki) y “Paulina”.

Para Aparicio lo más complicado de realizar en esta historia, fueron las escenas donde maneja una moto, porque nunca había manejado una y sólo tomó un breve curso, sin embargo, está satisfecha con el resultado. Mientras que para Ammann el reto estuvo en mantener el acento español mexicano y también sumergirse en el mundo infernal de “Víctor”.

“El guion me impresionó mucho y es la primera cinta de terror que hago, sentía cierto temor por desconocer las formas del género y era estar todo el tiempo pensando en las tomas para ver qué mostrar en el momento (de filmar), tanto internamente con lo qué pasa en su cabeza y lo qué pasa fuera”, detalló Ammann.

También fue la primera vez que Mandoki dirigió una cinta de terror y trabajando en familia, ya que no sólo participa su hijo Daniel como actor, el guion lo hizo su esposa Olivia Bond y su hija Camille estuvo a cargo de la música.

“Cuando la gente le preguntaba a Daniel si iba a ser director contestaba, ‘no dormir, viajar todo el tiempo y gritar todo el día, no gracias’. Pero a los 16 años, me dijo que le había entrado la debilidad por ser actor o director, que, si le recomendaba un taller, como no conocía uno bueno, los di yo y ahí fue donde decidió ser actor”, contó el cineasta.

"PRESENCIAS"

La película se rodó durante la pandemia en 2021 y hubo varios retrasos para comenzar a trabajar.

Una cabaña que aparece en la historia se incendió antes de la filmación, pero no lo atribuyen a sucesos paranormales.

Los castings para este trabajo fueron por zoom, al igual que la gran mayor parte de los ensayos.

La fotografía estuvo a cargo del francés Philip Lozano, a quien le fascinó trabajar en México.

La película se estrena hoy en Vix+.

5 días se exhibirá en la Cineteca Nacional.

2018 debutó Aparicio en “Roma”.

