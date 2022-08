Yalitza Aparicio protagoniza nueva película para Netflix al lado de Memo Villegas; este es el primer adelanto: VIDEO

Fue en el año 2018 que la actriz mexicana Yalitza Aparicio consiguió fama internacional gracias a que fue la protagonista de la película ganadora del Oscar, “Roma”, de Alfonso Cuarón. Luego de participar en la película que le hizo ganar a Cuarón el Premio Oscar a Mejor Director, la protagonista de ésta historia ha llamado la atención de los medios internacionales debido a que llegó al estrellato de manera inmediata.

Ahora, la atención del gremio del espectáculo y el cinematográfico en México ha vuelto a centrar su atención en la actriz originaria de Oaxaca, esto debido a que retoma su carrera en la actuación y lo hace para una película con Netflix.

La película de Yalitza Aparicio con Netflix

La empresa de streaming ha causado conmoción luego de que compartió un adelanto de lo que será su nueva cinta titulada “La gran seducción” y se trata de un filme que estará protagonizado por la actriz de “Roma” al lado de Memo Villegas, actor y comediante mexicano, originario de la ciudad de Toluca, además de que en el reparto también está Pierre Louis, actor y modelo mexicano de ascendencia jamaiquina.



"La gran seducción" es la nueva película de Celso García con Memo Villegas, Yalitza Aparicio y Pierre Louis. Foto IG: Netflixlat

Dicha producción será dirigida por Celso García, quien logró reunir a un gran elenco que promete conquistar a todos los usuarios de Netflix con un guion que tardó más de dos años en ser escrito y que por fin está rindiendo frutos.

El primer adelanto de “La gran seducción”

Fue a través de sus redes sociales que Netflix Latinoamérica difundió un video en el que se ven los primeros avances entorno a la realización de esta película, los cuales tienen que ver con la lectura del guion.

Además, se confirmó que esta cinta muestra matices de humor y a pesar de que no se han revelado más detalles respecto a la trama y a los personajes, lo cierto es que se sabe que la historia escrita por Luciana Herrera Caso y Celso García es una destacada apuesta de Netflix que se espera sea estrenada en 2023.

Lo que se sabe de la trama es que Aparicio interpretará al personaje principal llamado “Ana” y lo único que se sabe del papel es que uno de sus deseos es ser docente, ya que en el video se logra escuchar lo siguiente: “Son de huitlacoche, además no me quiero dedicar a la cocina. (Quiero) dar clases, nunca lo he podido hacer, pero estudié para ser maestra”.

A continuación te mostramos el video en el que se aprecian los primeros trabajos de esta esperada producción con talento mexicano.

