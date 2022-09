Raúl Osorio: ¿Qué pasó con el querido conductor de “Venga la Alegría”?

Raúl Osorio fue uno de los conductores más queridos de “Venga la Alegría”, sin embargo, por azares del destino tuvo que dejar el famoso matutino de TV Azteca en 2016 y desde entonces muchos seguidores del exitoso programa le han perdido la pista pese a que lo siguen recordado por su carisma, por lo que en esta ocasión te diremos qué fue del talentoso presentador que hizo una excelente mancuerna con Fernando del Solar.

“Venga la Alegría” arrancó transmisiones en enero del 2006 con tan solo cuatro conductores: Sergio Sepúlveda, Ingrid Coronado, Fernando del Solar y Ana La Salvia, no obstante, al año siguiente llegó Raúl Osorio para completar el quinteto y fue así como comenzó una época gloriosa en el exitoso matutino de TV Azteca en la cual prácticamente todo el elenco derrochaba carisma y talento, por lo que rápidamente se convirtieron en uno de los programas más exitosos de toda la televisión mexicana.

Raúl Osorio y Fernando del Solar fueron los encargados de llevar la batuta del matutino y lejos de tener alguna rivalidad en más de una ocasión demostraron ser muy buenos amigos, incluso fuera de los foros, por lo que fue este elemento una de las principales claves del éxito del programa en el que brillaron junto hasta 2012, cuando Fernando del Solar dejó la emisión debido a que fue diagnosticado con cáncer, lo cual, representó un duro golpe para toda la producción.

En los años siguientes, la base de "Venga la Alegría" se mantuvo sólida y desfilaron una gran cantidad de conductores emergentes a su alrededor con los que se intentó encontrar una nueva dupla del gusto del público, sin embargo, esto no ocurrió y en 2016 Raúl Osorio anunció su salida sin ofrecer los motivos de su decisión por lo que comenzaron a realizarse una gran cantidad de especulaciones, pero tiempo después, él mismo aseguro que no su salida no se dio en malos términos y que todo tenía que ver con que quería dedicarse de tiempo completo a sus proyectos personales, los cuales estaban más que alejados de la televisión.

Raúl Osorio estuvo alrededor de 10 años en Venga la Alegría. Foto: Especial

¿Qué hace actualmente Raúl Osorio?

De acuerdo con las propias declaraciones del conductor, quien actualmente debe tener alrededor de 50 años, su sueño siempre fue dedicarse al sector empresarial enfocado en el turismo y por ello tras su retiro de la televisión se mudó a Holbox, Quintana Roo donde él mismo se encargó de montar algunos hoteles que él mismo atiende, además, vive muy feliz junto a su esposa Gurú y sus dos hijas Constanza y Miranda.

Raúl Osorio y Fernando del Solar mantuvieron su amistad pese a ya no compartir créditos en VLA. Foto: Especial

En diferentes ocasiones los fans de “Venga la Alegría” le han pedido a Raúl Osorio que vuelva al famoso matutino, sin embargo, en todas y cada una de ellas ha dejado en claro que no tiene pensado volver a la televisión, incluso, hace apenas unos días aseguró que “ya no es lo mismo y ya no es igual”.

Cabe mencionar que en los últimos meses Raúl Osorio se ha mostrado más que dolido por la muerte de Fernando del Solar quien falleció el pasado 30 de junio por complicaciones de una neumonía.

