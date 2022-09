Tábata Jalil presume sus curvas en bikini y se confirma como la más bella de VLA: FOTO

Tábata Jalil acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que derrochó belleza y sensualidad desde la playa pues presumió sus curvas utilizando un coqueto bañador que la hizo llevarse decenas de halagos que la confirmaron como una de las conductoras más bellas de todo “Venga la Alegría”, por lo que a continuación te contamos todo sobre la foto de la también reportera que causó un gran revuelo entre los internautas.

Luego de concluir sus actividades laborales el viernes pasado, Tábata Jalil dejó muy abandonados a sus más de 3 millones de seguidores de Instagram y fue hasta la tarde del domingo cuando la bella conductora nuevamente se reportó en sus redes sociales y fue precisamente a través de sus historias donde dejó ver que su ausencia se debió a que estuvo descansando a consciencia desde una paradisiaca playa y presumió parte de su espectacular outfit.

Tábata Jalil pasó el fin de semana relajada en una paradisiaca playa. Foto: IG:

tabatajaliloficial

En la imagen compartida por Tabata Jalil, en la cual, aprovechó para desearle un buen día a sus seguidores, la conductora de “Venga la Alegría” se dejó ver sentada sobre un camastro debajo de una sombrilla en medio de una paradisiaca playa de arena blanca rodeada de palmeras y aunque no se mostró completamente se pudo apreciar que estaba utilizando un coqueto y diminuto traje de baño de dos piezas en color rojo, por lo que la también reportera pudo lucir su espectacular silueta en todo su esplendor.

Cabe destacar que Tábata Jalil apareció sin una sola gota de maquillaje, sin embargo, las enormes gafas que estaba utilizando no permitieron ver el rostro de la conductora completamente al natural, además, como accesorios adicionales, la colaboradora del famoso matutino de TV Azteca utilizó un collar de pedrería en tonos verdes y dorados, así como una diadema en la cabeza.

Pese a que la imagen de Tábata Jalil fue compartida a través de sus historias, las imágenes no tardaron en llegar a páginas administradas por sus fans donde comenzaron a lloverle halagos al estilo de “Cada día más hermosa”, “La más linda de VLA”, “Una auténtica diosa” y “Todo un bombón".

Tábata Jalil atraviesa por uno de los mejores momentos de su carrera. Foto: IG:

tabatajaliloficial

Actualmente, Tabata Jalil tiene 43 años de edad y se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera debido a que ya goza de mayor protagonismo en “Venga la Alegría” donde gracias a su simpatía se ha convertido en todo un referente del exitoso matutino de TV Azteca, además, está convertida en todo un fenómeno en redes sociales donde ha destacado gracias a su extraordinaria belleza y a su desarrollado sentido de la moda pues ya es considerada como todo un gurú del buen vestir.

En cuanto al plano personal, Tábata Jalil ha sido muy cuidadosa de no ventilar qué es lo que ocurre al interior de su vida privada y se desconoce si actualmente tiene o no pareja, no obstante, ha dejado ver que se encuentra feliz, plena y realizada con todo lo que acontece en su vida.

