Paola Rojas enamora con entallado vestido de satín y se confirma como la más bella de “Netas Divinas”: FOTOS

Paola Rojas se llevó todas las miradas en la última emisión de “Netas Divinas” debido a que dio una nueva muestra de su desarrollado sentido de la moda con el que se reafirmó como una de las conductoras más bellas y con más estilo de toda la televisión mexicana, pues resulta que la también periodista lució su estilizada figura con un entallado vestido satinado de color rosa que la hizo llevarse decenas de halagos.

En la última emisión de “Netas Divinas” la gran ausente fue Natalia Téllez, quien no pudo asistir al programa por debido a otros compromisos laborales, no obstante, el resto de sus compañeras estuvieron a pie de cañón derrochando belleza, estilo y carisma, no obstante, quien en esta ocasión acaparó todos los reflectores fue Paola Rojas, debido que llevaba un outfit sumamente elegante que la hizo lucir más bella que de costumbre.

Leyenda

El elemento principal en el outfit de Paola Rojas se trataba de un elegante y entallado vestido de satín de color rosa, el cual, le llegaba ligeramente por debajo de la rodilla, además, tenía una abertura lateral que en diferentes ocasiones dejó al descubierto una de sus torneadas piernas por lo que dicho elemento le agregó un pequeño toque de sensualidad a la imagen de la periodista, quien complementó su outfit con un par de zapatillas de pulsera que daban el efecto de estar hechas de mármol, por lo que dicho detalle la hizo lucir aún más distinguida.

Cabe mencionar que, otras de las cosas que hizo resaltar a Paola Rojas fue que estaba utilizando un par de brazaletes verdaderamente espectaculares que la hicieron lucir más que distinguida y como siempre acostumbra, en cuanto a su maquillaje fue más que sutil y para esta ocasión, aunque dejó suelto su cabello se pudo ver que estaba ligeramente rizado.

Leyenda

Al finalizar el programa, tanto la producción de “Netas Divinas” como Paola Rojas compartieron diferentes fotos de su increíble outfit y como era de esperarse los halagos no se hicieron esperar para la conductora.

“La más divina de todas”, “Cada día más hermosa, “Eres toda una reina”, “¡Qué belleza de mujer!”, “Siempre tan bella y elegante” y hasta un “Cásate conmigo” fueron algunos de los halagos que se pueden leer en la caja de comentarios de la publicación de Paola Rojas, la cual, ya acumula cerca de 10 mil likes.

Paola Rojas no desea volver a vivir en pareja

Pese a que Paola Rojas se está dando una nueva oportunidad en el amor con el empresario argentino Marcelo Imposti, la periodista aseguró que no tiene pensado compartir una vida en pareja con el mencionado galán ni con ningún otro pues considera que debe privilegiar su propio espacio y principalmente el de sus hijos ya que “serían muchos jugadores en la cancha” y considera que inevitablemente se complicarían las cosas.

Esta revelación de Paola Rojas sorprendió a varios de sus seguidores pues creían que muy pronto daría la noticia de una posible boda o mínimo que se comenzaría a vivir junto al empresario, sin embargo, muchos otros celebraron su decisión, la cual, consideran más que inteligente.

