Paola Rojas derrocha belleza en ajustada falda perfecta para estilizar la silueta

Paola Rojas robó miradas en la transmisión de este martes del noticiero del que es titular. En sus redes sociales, la periodista compartió el look que mostró en la pantalla chica, con el que derrochó belleza en una ajustada falda perfecta para estilizar la silueta.

La también conductora del programa "Netas Divinas" es considerada una de las presentadoras favoritas en la televisión, y ha sido su forma de vestir lo que la ha colocado como ícono de moda para muchas mujeres, pues siempre sorprende con sus prendas en tendencia.

Paola Rojas enamora con su estilo y belleza

Desde su cuenta de Instagram, robó miradas con el atuendo que lució en el noticiero "Al Aire con Paola Rojas", y que replicó en las redes, pues se lució en una falda de estilo midi con volados en la parte baja, que se ajusta en la zona de las caderas para estilizar la figura femenina.

Paola da cátedra de moda con sus looks. Foto: IG @paolarojas

"Siempre feliz #AlAireConPaola Cómo no estarlo si me acompañó parte del equipo de soccer con Síndrome de Down y llenaron de amor a este foro. Luego llegó @mocedadesoficial_ Con sus maravillosas voces lograron que esta mañana fuera perfecta", fue el texto con la que la la periodista publicó las imágenes.

Paola cada día suma más seguidores en las redes sociales, a quienes conquista con su elegancia y sofisticación para vestir, lo que confirmó con el look de falda ajustada con el que dejó claro que este tipo de prendas son perfectas para estilizar la silueta, misma que combinó con una moderna blusa blanca de hombros caídos y mangas abullonadas.

La periodista, de 45 años, se coronó como fashionista con su look, y mostró una forma perfecta de llevar un atuendo para despedir al verano y dar la bienvenida al otoño, cuando las temperaturas comienzan a bajar y las faldas largas, maxi y midi desbancarán a las mini.

La periodista derrocha belleza y estilo. Foto: IG @paolarojas

Así, una vez más la también conductora y periodista, que inició su carrera en los medios en la radiodifusora Vox F.M., deja claro porque es una de las favoritas en redes y demuestra que no teme a probar con todo tipo de atuendos, y sobre todo que tiene un gran gusto por las tendencias.

Su falda asimétrica con volados es perfecta para estilizar la silueta por su ajuste perfecto en la zona media y su talle alto, que también ciñe la cintura, pieza que combinó la soltura de la parte inferior con las mangas abultadas para darle equilibrio, y que Paola complementó de forma ideal con sandalias blancas.

Presume su esbelta silueta en los mejores atuendos. Foto: IG @paolarojas

