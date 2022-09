¿Nodal le fue infiel? Belinda confiesa que sí le han puesto los cuernos

Uno de los romances que más polémica causó en el mundo del espectáculo fue el protagonizado por Belinda y Christian Nodal, quienes poco después de anunciar su compromiso decidieron emitir un comunicado en el que informaron a los medios y a sus fans de su ruptura amorosa.

Y aunque los llamados "nodelis" esperaban que la pareja retomara su romance, al final cada uno tomó su camino y mientras el representante del regional mexicano está muy feliz a lado de la rapera Cazzu, Belinda está siendo relacionada con el empresario millonario Gonzalo Hevia Baillères, quien además es nieto de los dueños de El Palacio de Hierro.

No obstante, los rumores de su romance no se han confirmado y siguen siendo solo especulaciones de la prensa y de los usuarios de Internet. Pero lo que no es un simple rumor es el hecho de que recientemente, Belinda confesó que no es afortunada en el amor, pues alguna vez una de sus exparejas le fue infiel.

Los fans de la española especulan que Christian Nodal le pudo ser infiel a Belinda

Pero ¿cuál de sus novios le puso los cuernos? Belinda no dio muchos detalles al respecto, pues solo confirmó que en algún momento de su vida alguien le fue infiel, sin dar nombres ni pistas sobre quien le rompió el corazón.

Aún así, muchos de los seguidores de Belinda apuntan a que Christian Nodal pudo ser quien le fue infiel a Belinda, cuestión que nuevamente es solo una conjetura a la cual han llegado los internautas.

El clip donde se aprecia que Belinda confiesa que le han puesto los cuernos forma parte del tráiler de "Divina Comida México", un divertido programa donde 16 famosos competirán por ser los mejores anfitriones de la noche, para lo cual deberán lucirse con sus platillos y dinámicas que desarrollen durante la cena que encabecen.

En la versión mexicana del show chileno se contará con la participación de notables personajes, tales como Itatí Cantoral, Michelle Rodríguez, Erik Rubín, Alex Lora y Dulce María, además de la ya mencionada intérprete de "Boba Niña Nice".

"Divina Comida México" es una producción que se transmitirá por HBO Max a partir del próximo 27 de octubre, donde además de podernos divertir con las anécdotas de los participantes podremos ser testigos de sus dotes culinarias.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Ahora fue Belinda quien recordó a su ex al revivir esta incómoda experiencia en vivo