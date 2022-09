VIDEO | Luis R. Conriquez es fanático de Marco Antonio Solís y tiene grabado un cover del cantante

Miles de personas tienen a su artista favorito, algunos prefieren la música pop, otros el reguetón y hay quienes les gusta escuchar música regional mexicana y le son fieles al trabajo de cantantes o agrupaciones como Christian Nodal, Grupo Firme, Banda MS o Gerardo Ortiz por mencionar algunos, pero pocas veces se ponen a pensar que ellos también tienen ídolos cuya música reproducen cuando van manejando, cuando se bañan o simplemente por el placer de escucharlo.

Tal es el caso de Luis R. Conriquez, uno de los cantantes que más suena en la actualidad, y que con la creación de sus corridos bélicos ha conquistado a millones, pero el sonorense recientemente confesó cual es el artista que lo ha cautivado musicalmente.

Luis R. Conriquez hizo el tema "JGL". FB/luisrconriquez

Se trata de Marco Antonio Solís y Los Bukis, agrupación de la que es vocalista, el joven de 26 años dijo que le tiene una profunda admiración a todo lo que hace y a lo que ha logrado a lo largo de los años. Fue en una entrevista con el creador de contenido para YouTube “El Escorpión Dorado” que recordó la vez que hizo un cover del tema “Cuando te acuerdes de mi” junto a Julián Mercado, proyecto que en la actualidad reúne más de 48 millones de reproducciones.

Luis R. Conriquez dijo que no lo considera uno de sus placeres culposos, pues si le gusta mucho la música de Los Bukis. “Soy un viejo yo, me la llevo escuchando Los Bukis cada que me vengo de allá de viaje o algo, todo lo que cuenta como Marco Antonio yo digo que es como Buki, de hecho, yo grabé una canción de, ahí no me acuerdo si era Marco Antonio o eran Los Bukis, una que se llama ‘Cuando te acuerdes de mí’, la grabé a mi estilo”, dijo.

La fama de Luis R. Conriquez y Los Bukis

Entre las canciones más populares de Luis R. Conriquez se están algunos “corridos bélicos” como “JGL”, dedicado a Joaquín “El Chapo” Guzmán, además de “Me metí en el ruedo”, “El Buho”, “Botones azules” y “Aquí seguimos de pie”, por mencionar varias.

Mientras que cabe destacar Los Bukis después de 25 años separados están llevando a cabo un reencuentro desde 2021 que cantaron en Estados Unidos en repetidas ocasiones y este 2022 tienen agendados varios conciertos en México, país que los vio nacer como conjunto y en el que sus fanáticos están muy emocionados por volver a cantar cada uno de los éxitos.

Los Bukis hicieron un reencuentro en 2021 y 2022. FB/somoslosbukis

