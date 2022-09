Tábata Jalil da lecciones de estilo en minifalda amarilla y moderno top

Tábata Jalil se proclama como reina de los atuendos en minifalda, como lo confirmó con un look de moderno top que combinó con una prenda amarilla, outfit con el que dio lecciones de moda y dejó claro que también es una de las más chic del matutino de TV Azteca.

La conductora de "Venga la Alegría" es muy activa en sus redes sociales, donde constantemente comparte sus coquetos looks, con los que confirma que las mujeres "chaparritas" pueden lucir prendas cortas y verse increíble en cualquier temporada, como lo ha hecho ella en este otoño.

Tábata Jalil cautiva en moderna minifalda

Jalil robó miradas en Instagram, donde compartió una serie de fotografías en las que presumió una falda corta de color amarillo ocre, que combinó con un con un crop top negro de licra con estampado de colores, outfit con el que también destacó sus torneadas piernas.

La reportera presume cuerpazo en minifalda. Foto: IG @tabatajaliloficial

"Amar es soñar con el corazón, ánimo!!!!!! #walk #move #do #for #love #loveyourself #next #life #live", fue el texto y los hashtags con los que Tábata acompañó las instantáneas con las que ha recibido cientos de comentarios y más de 17 mil "me gusta" a sólo unas horas de haber compartido la publicación

En las imágenes que la conductora de VLA compartió se le puede ver luciendo un atuendo juvenil y moderno con el que dio lecciones de estilo en la red social al destacar su curvilínea figura con una minifalda a la cintura con cinturón delgado, prenda que combinó con un top corto que destaca por sus detalles abiertos a los costados.

Tábata conquista las redes sociales con sus looks. Foto: IG @tabatajaliloficial

La presentadora, que lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y ahora las redes sociales.

Tábata, de 43 años, también confirma que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucir con mucho estilo con looks cortos, pues sin duda se ha coronado como reina de los atuendos como las minifaldas, "vestiditos", mini shorts, bikinis y trajes de baño.

Presume sus torneadas piernas y conquista la red. Foto: IG @tabatajaliloficial

