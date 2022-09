Angélica Castro: 5 fotos que demuestran la belleza de la esposa de Cristián de la Fuente

En las últimas horas el nombre de Cristián de la Fuente se ha mantenido como tendencia en distintas redes sociales debido a que se dio a conocer un video con el que queda evidenciada una infidelidad a su esposa Angélica Castro, quien ha despertado el interés entre los internautas por saber más acerca de su vida, por lo que en esta ocasión te diremos quién es y a que se dedica, además, te contaremos a detalle todo sobre este escándalo por el que atraviesan.

María Angélica Castro González, es el nombre completo de la esposa de Cristián de la Fuente, actualmente tiene 50 años y es de nacionalidad chilena. Debido a su impactante belleza, Castro comenzó su carrera como modelo apenas a los 14 años de edad y a lo largo de su carrera ha aparecido en las portadas de reconocidas publicaciones como “Elle”, “Cosmopolitan” y “Hola”, tan solo por mencionar algunas.

Angélica Castro también se ha desempeñado como actriz y conductora a lo largo de su carrera en los medios, además es una ferviente impulsora de la vida fitness y del cuidado personal, además, imparte charlas interactivas en las que promueve el empoderamiento femenino en distintas ramas de la vida cotidiana. Pese a que la carrera de Angélica Castro es conocida en diferentes países de Latinoamérica, es en su país natal donde es considerada como toda una súper estrella.

En cuanto a su vida personal, Angélica Castro ha contado en diferentes ocasiones que conoció a Cristian de la Fuente cuando tenía 18 años, sin embargo, en ese momento ambos tenían parejas y tuvieron que esperar un par de años más para iniciar su relación y fue en 2002 cuando finalmente decidieron convertirse en marido y mujer.

Luego de dos años de matrimonio, la pareja le dio la bienvenida a su hija Laura, quien cumplirá 18 años el próximo 30 de septiembre y hasta hace pocos días, la pareja figuraba como uno de los matrimonios más sólidos de la farándula.

Cristian de la Fuente reconoce infidelidad

Hace un par de días se dio a conocer un video en el que se puede apreciar a Cristián de la Fuente besando apasionadamente a una mujer que no era Angélica Castro cuando se encontraba al interior de un restaurante en la Ciudad de México el pasado 15 de septiembre, por lo que se armó un gran revuelo en redes sociales por la infidelidad del conductor, quien hace apenas unas horas ofreció su primera entrevista en la que reconoció que si hubo tal infidelidad, no obstante, señaló que se encontraba bajo los influjos del alcohol y aseguró sentirse más que avergonzado por la incómoda situación en la que puso a su familia.

"Cometí un error, una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré, estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video, es un error de borracho, de tonto. Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, ésa es la verdad", señaló de la Fuente durante una entrevista para Telemundo.

Cabe mencionar que Angélica Castro no ha salido a ofrecer ninguna declaración sobre esta infidelidad de su esposo, por lo que se desconoce cuál es su postura, así como lo que tiene planeado respecto a su relación con el padre de su hija.

