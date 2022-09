Cristián de la Fuente le habría sido infiel a su esposa: fue captado besando a otra mujer | VIDEO

Cristián de la Fuente se encuentra en el ojo del huracán después de que se revelaran un video en el que se le ve besando a una mujer que no es su esposa Angélica Castro. Las imágenes se han hecho virales en varios medios de comunicación y redes sociales, pues el actor le habría sido infiel a su pareja con la que tiene 20 años de casado.

La noche de este lunes, el programa "Primer Impacto" de la cadena Univisión, transmitió un video en el que se observa al famoso galán de telenovelas chileno con una joven, de la cual se desconoce la identidad. Las imágenes fueron captados el 15 de septiembre en el restaurante "La única", ubicada en la Ciudad de México.

De acuerdo al reporte del medio antes mencionado, el protagonista de "Quiero amarte" y "El juego de llaves", se mostró muy cariñoso con la joven por más de una hora. Asimismo, la celebridad chilena, que también formó una carrera en México, se encontraba con su amigo, el también actor argentino Juan Soler, quien también se vio cerca de la mujer.

¿Cristian de la Fuente le fue infiel a su esposa?

En redes sociales, el video ha desatado la polémica, pues muchos aseguran que le fue infiel a su esposa, con la que tiene a su hija, Laura, quien hace unos meses recibió un balazo tras un intento de asalto. Además, algunos usuarios de internet, indican que tanto él como su joven acompañante, estaban en estado de ebriedad, pues se puede ver que ambos tambalean, sobre todo la chica.

Cristian de la Fuente se encuentra en México trabajando en un nuevo proyecto, sin embargo, hasta esta mañana no ha dado ninguna declaración al respecto de las imágenes en donde se ve besando a otra mujer que no es Angélica Castro, pues hasta el programa estadounidense lo buscó para que explicara la situación, no obstante, su representante indicó que estaba filmando.

Cristian de la Fuente y Angélica Castro tienen 20 años de casados IG @iamdelafuente

Cristian de la Fuente se casó en 2002 con Angélica Castro, una presentadora de televisión, actriz, modelo y empresaria chilena, muy querida en el medio. Dos años después, la pareja tuvo a Laura, quien está próxima a cumplir 18 años este 30 de septiembre y que se encuentra recuperándose de la lesión que la ocasionó la bala en la pierna.

Aunque la pareja siempre se ha dejado ver muy amorosa y unida, podrían estar atravesando una crisis matrimonial, sobre todo después de que se revelaran éstas imágenes, en las que De la Fuente se uniría al grupo de famosos como Gerard Piqué y Adam Levine, que han sido tachados como infieles.

