Olivia Collins presume cuerpazo a sus 64 años en bikini, así luce la actriz | FOTOS

La guapa actriz Olivia Collins deja muy claro que la edad no es ningún impedimento para presumir cuerpazo en bikini. A sus 64 años, la originaria de Chile dejó a sus miles de fanáticos impactados con una foto en la que se lució en un look perfecto para la playa.

Cuando hablamos de actrices que pasan de los 60 y lucen cuerpazo Maribel Guardia es una de las primeras que llegan a la mente, pero existe otra famosa que también compite en la categoría, como Lourdes Munguía y Collins, quien hace unos días se robó la mirada de sus fans.

Olivia Collins presume cuerpazo en bikini

En su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen 272 mil admiradores, Olivia compartió una instantánea en la que se le ve posando frente al espejo y luciendo su espectacular y curvilínea silueta en un atuendo rosa, mismo que combinó con lentes y sombrero.

Olivia presume cuerpazo. Foto: IG @oliviacollinsmx

La actriz, que fue parte del elenco de "S.O.S me estoy enamorando", compartió con sus miles de seguidores una imagen en la que se le puede ver posando con gran estilo con un atrevido bikini, que combina una panty pequeña con un top y un ensamble en tela ligera que permitía ver un poco de su look en la parte superior.

Collins, quien también ha trabajado en decenas de películas, publicó la fotografía en la plataforma de Meta con la siguiente frase:

"Mens sana in corpore sano. Cuando te caes bien, te quieres, te cuidas y te aceptas, como te sientes por dentro te muestras por fuera. La edad cronológica va por su cuenta, pero la edad biológica podemos controlarla enormemente poniendo atención y siendo coherentes con todo lo que nos hace sentirnos bien y sanos ¡Y que no falten la intención ni la actitud!".

Pero no es la primera vez que Olivia deja sin aliento a sus fans con un look en bikini, pues hace unos meses ya había causado furor en la red al lucirse en un atrevido outfit de tonos rojos y blancos, mismo con el que posó de forma sensual desde unas escaleras y dejando ver que la edad no es impedimento para presumir cuerpazo.

Collins roba miradas con su belleza. Foto: IG @oliviacollinsmx

Olivia De la Orta Colin, nombre real de la actriz, nació en Chile, sin embargo, se consolidó como actriz en México, al participar en películas y telenovelas en las décadas de 1980 y de 1990. Una de sus actuaciones más recordadas fue la realizada en el melodrama "Como en el cine", donde compartió créditos con Lorena Rojas, Mauricio Ochmann, Sergio Mayer y Ninel Conde.

A principios de los años 90 se retiró temporalmente de la actuación y se fue a vivir a España. Regresó en el 2005 como antagonista en la telenovela "Soñar no cuesta nada", protagonizada por Karyme Lozano, y por la espectacular figura fue elegida para posar en la revista Playboy en septiembre del 2010.

La actriz posó para Playboy. Foto: IG @oliviacollinsmx

