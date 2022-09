"MasterChef Celebrity": Nadia abandona el reality show y desata divertidos memes

La tensión crece en "MasterChef Celebrity" debido a la intensidad de los retos que llevan al límite a los participantes que luchan por conservar su lugar en la competencia, sin embargo, el desempeño de Nadia en la cocina dejó con un mal sabor de boca en los chefs y fue eliminada del reality show.

Este domingo 25 de septiembre los pleitos fueron el ingrediente principal en la cocina más famosa de México, pues algunos de los participantes cedieron a la presión y entre lágrimas expresaron su enojo. Entre ellos Margarita "La diosa de la cumbia", quien estalló contra el chef Pablo Albuerne por sus constantes regaños, algo que también recibió Macky González por parte de la chef Betty Vázquez.

La participación de los conductores de "Venga la Alegría" también dio de qué hablar y recibieron fuertes críticas de los fans, quienes aseguraron que habrían favorecido a Mauricio Mancera con su voto en el primer reto. La molestia se extendió entre los participantes y Arturo López Gavito los llamó "ignorantes" y acusó de "nepotismo" al reality show.

Finalmente, Mancera aceptó que el "karma" habría llegado a él luego de que los chefs tomaran la decisión de quitarle la gloria a su equipo y otorgársela al azul que encabezaba Macky González, esto debido a su mal desempeño en la cocina y que rompieron las reglas.

Nadia sale de "MasterChef Celebrity"

Luego de tres semanas de ausencia en el programa, este domingo Nadia se convirtió en la sexta eliminada de la competencia junto a Verónica del Castillo, Ernesto D’Alessio, Julio Camejo, Carmen Campuzano y Alan Ibarra.

Los internautas calificaron como "justa" la salida de la exparticipante de "La Academia", pues se ausentó durante tres programas luego de que diera positivo a Covid-19 y contagiara a su mamá, quien sufrió una crisis hipertensiva por la que estuvo a punto de ser hospitalizada de emergencia.

"Les cuento que en ese momento me dio Covid, me dio muy fuerte y contagié a mi ma, se puso grave debido a una crisis hipertensiva. La cuidé con todo mi amor aunque me sentía fatal. Agradezco a Dios y a los médicos por su pronta ayuda. Se que los que han vivido esto me entienden", escribió Nadia Yvonne en su cuenta de Twitter.

Pese a la explicación de la cantante, el que continuara en la competencia desató memes con los que los internautas expresaron su descontento. Su salida también generó todo tipo de reacciones, entre quienes la apoyaron y otros que aplaudieron la decisión de los chefs.

